怨泊︱何超儀18禁恐怖片造型勁驚嚇　捆綁倒吊超大膽被禁賣廣告

繼《維多利亞壹號》後，何超儀再次突破驚慄⽚框框，其最新的驚慄⽚《怨泊》（Onpaku）由香港轉⾄⽇本，全⽚在⽇本取景，影⽚將在下⽉在港率先公映，超儀更為此親⾃構思海報造型，其驚嚇效果⼗分震懾，無不令⼈不寒⽽慄，但海報送檢後，被評為過分恐怖，⽽其倒吊效果更帶有危險性，故被禁⽌作⼀切⼾外宣傳及廣告⽤途，包括在戲院內張貼。

創辦852電影公司的何超儀，是一位⾝兼投資、監製及演員的香港女性製⽚⼈。（電影公司提供）

何超儀親身上陣拍攝的《怨泊》海報，被評為太過恐怖，被禁止作戶外宣傳及廣告用途。（《怨泊》電影海報）

《怨泊》的海報概念來⾃超儀，為配合電影內的禁錮、捆綁、吊頸、因姦成孕等情節，超儀在拍攝海報時，主動提出要穿和服及⼤玩捆綁倒吊效果， 更特別化了⼀個嚇⼈的死屍妝，化妝連捆綁花了四個⼩時才完成，加上要倒吊拍攝，整張海報⾜⾜花了⼀整天才能拍攝完成。

何超儀為了拍攝電影海報，化妝連捆綁花了四個小時才完成。（《怨念》海報花絮）

何超儀拍攝海報，花上極多心思化妝。（《怨念》海報花絮）

何超儀以和服造型現身，被夜叉從後突襲，畫面相當震撼！（《怨念》海報花絮）

何超儀以和服造型現身，被夜叉從後突襲，畫面相當震撼！（《怨念》海報花絮）

何超儀被夜叉從後突襲，效果令人不寒而慄！（《怨念》海報花絮）

何超儀為拍攝倒吊效果，需要吊威吔。（《怨念》海報花絮）

對於海報不能作廣告⽤途，只能「期間限定」在網上及媒體上發放，超儀對此坦⾔表示失望，她將再次「上訴」，希望當局能放寬，讓海報可以原汁原味呈現。事實上類似情況也曾發⽣，在2010年時，超儀的創業作《維多利亞壹號》，其原裝海報也被評定為因過分⾎腥，令⼈引致不安，故被禁在⼀切⼤型交通⼯具，包括地鐵站及巴⼠站作廣告⽤途，結果超儀為此特別在原版海報上加上油畫效果，減低⾎腥味道，海報才能獲通過在⼾外地⽅發佈。

當年《維多利亞一號》的海報亦因為畫面太過恐怖，於是加上油畫效果才能夠公開宣傳。（《維多利亞一號》電影海報）

⽽電影《怨泊》為⽇本導演藤井秀剛的最新作品，其⾸條預告⽚亦已發放，電影被評為三級。⽽電影與超儀的前作《維多利亞壹號》⼀樣，貫徹家庭此命題，顛覆固有傳統家庭、親情的溫馨觀念，這次更直指⽇本最⿊暗的社會問題——邪教，更把問題伸延⾄⽇本每個家庭。

何超儀新作《怨泊》以日本最黑暗的社會問題——邪教為主題。（《怨泊》海報花絮）

⽽故事本⾝的概念便是源⾃⼀⽇本的都市傳說，內裏沒有傳統恐怖⽚的⿁魂出現，反⽽最令⼈⼼寒的是⼈———你的家⼈，如宣傳海報上所寫：「每⼀個家庭都是⼀個邪教，總有⼀個⼈要犧牲」。這世上最恐怖的往往便是你的家⼈。