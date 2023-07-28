奧本海默︱激罕IMAX菲林版戲飛牽起炒賣潮　前排第四行竟炒貴9倍

由荷里活鬼才導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導新作《奧本海默》（Oppenheimer），早前於香港及世界各地陸續上映。一直鍾情使用菲林拍攝電影的路蘭，以IMAX 65mm及Panvision 65mm菲林攝影機完成整部《奧本海默》，在播放制式上亦提供數碼及菲林放映版本。在全球IMAX戲院能夠上映的數碼版以外，《奧本海默》特意推出菲林版IMAX 15/70放映格式，全球僅有30間戲院具有相應規格放映設備，令該版本放映場次一票難求！

由基斯杜化路蘭執導新作《奧本海默》以65mm IMAX菲林攝影機及Panvision 65mm攝影機拍攝。（《奧本海默》電影海報）

基斯杜化路蘭一直鍾情以菲林拍攝及放映電影，《奧本海默》在香港亦有推出35mm菲林放映版本。（路透社）

根據IMAX官方資料，能夠放映《奧本海默》IMAX 15/70版本的戲院，全球僅有30間，其中有19間位於美國，而近日在美國廣告網站Craigslist上，驚現炒賣戲飛的廣告，8張門票標價高達1400美元（約港幣7800元），每張索價175美元（約港幣1365元）！相比原價20美元（約港幣156元）炒高近9倍之多！

全球僅有30間IMAX戲院擁有相應的菲林放映器材，能夠播放《奧本海默》IMAX 15/70版本。（視覺中國）

在美國廣告網站上，8張相連座位的《奧本海默》IMAX 15/70放映版本的戲票，炒賣價格高達1400美元。（網上圖片）

然而被炒賣的座位，卻竟然是IMAX影院前排第四行！顯然並非觀賞IMAX電影的最佳位置。《奧本海默》的導演基斯杜化路蘭，曾經分享自己於電影院內喜好的座位，表示：「當我在一個闊銀幕比例的戲院裡，我喜歡坐在前排中間的第三排。當我在一個IMAX 1.43：1的影院中，我實際上喜歡坐在中線偏後面，正好在正中間。」

基斯杜化路蘭不但鍾情IMAX拍攝，連在電影院觀映座位上均有喜好要求。（《奧本海默》電影花絮照）

《奧本海默》IMAX 15/70版本的戲飛不但於Craigslist被炒至天價，於Ebay等拍賣網站亦被有炒賣，兩張戲飛於Ebay的轉售價格由499美元（約港幣3892元）開始起標拍賣，成交價或許會突破Craigslist的天花板！