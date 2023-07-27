Barbie首周全球票房29億 姬塔嘉域成最賣座女導演

由《小婦人》（Little Women）及《不得鳥小姐》（Lady Bird）導演姬塔嘉域（Greta Gerwig）執導新作《芭比》（Barbie），由瑪歌羅比（Margot Robbie）及賴恩高斯寧（Ryan Gosling）主演，以風靡全球的兒童玩偶芭比作為電影主角，近日於香港及世界各地上映。電影上映後第一個週末，便在全球斬獲超過3億7700萬美元（約港幣29億4000萬元）票房，令姬塔嘉域的《芭比》成為最高票房的女導演作品，擊敗《Marvel隊長》（Captain Marvel）、《神奇女俠》（Wonder Woman）及《格雷的五十道色戒》（Fifty Shades of Grey）等前三位榜首作品。

以經典兒童玩偶芭比為題材的電影《芭比》，上映首週末便斬獲3億7700萬美元票房，（《Barbie 芭比》劇照）

姬塔嘉域（中）執導新作《芭比》，由賴恩高斯寧與瑪歌羅比主演，上映第一週末便打破女性導演票房紀錄。（視覺中國）

演員出身的姬塔嘉域，曾參演《凡事哈》（Frances Ha）、《第一夫人：積琪蓮甘迺迪》（Jackie）等電影，轉型為導演後三度提名奧斯卡金像獎，包括憑《不得鳥小姐》提名「最佳導演」、「最佳原創劇本」獎及憑《小婦人》提名「最佳改編劇本」獎，成就驚人。當傳出芭比將會拍攝電影，並由姬塔嘉域執導後，便隨即引起觀眾的注意，並且對Gerwig的發揮大為期待。

演員出身的姬塔嘉域，於2008年跨進幕後，成為導演。（Getty Image）

姬塔嘉域首部獨立執導作品為《不得鳥小姐》，作品提名奧斯卡「最佳導演」及「最佳原創劇本」獎。（《不得鳥小姐》電影海報）

姬塔嘉域第二部獨立執導作品《小婦人》，亦提名奧斯卡「最佳改編劇本」獎。（《小婦人》電影海報）

從前作為演員的姬塔嘉域，於2008年首度與同為演員的Joe Swanberg自編自導自演一部名為《Nights and Weekends》的小品電影，雖然沒有取得票房成功或引起廣泛關注，然而卻開啟了姬塔嘉域的幕後創作之路。2010年，姬塔嘉域在參演《諗多咗先生》（Greenberg）時，認識了導演Noah Baumbach，在電影完成後，Noah邀請姬塔嘉域合作撰寫劇本，《凡事哈》正是二人的合作作品，二人亦漸生情愫，成為戀人。姬塔嘉域與Noah Baumbach成為戀人後，仍然分別發展自己的電影事業，2020年她們分別憑作品《小婦人》與《婚姻故事》問鼎奧斯卡，更一同提名「最佳電影」獎，成為一時佳話。

Noah Baumbach與姬塔嘉域於2020年奧斯卡問鼎「最佳電影」獎，成為當年一時佳話。Noah Baumbach憑電影《婚姻故事》提名，而姬塔嘉域則憑電影《小婦人》獲提名。（Gettyimages）

Noah Baumbach與姬塔嘉域由拍檔成為情侶。（Gettyimages）

姬塔嘉域雖然只獨立執導過三部電影，但已展現出鮮明的敘事風格與關注議題，她致力於電影裡探討女性主義、父權社會問題，追求性別平權的同時道出當中的愁緒與鬱結，女性角色具有自主意識同時，亦甚具層次。或許觀眾在毫無準備下入場觀映《芭比》，會被姬塔嘉域殺一個措手不及，然而在二度觀映期間，或許便會有更深切的體會。