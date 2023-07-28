《我愛你！》梁家輝葉童譜黃昏戀　惠英紅︰內心是渴望婚姻

由香港金像獎影帝影后梁家輝、惠英紅及葉童主演，刻劃兩段真摯感人黃昏之戀的寫實電影《我愛你！》（Love Never Ends），是第25屆上海電影節的開幕電影，由《滾蛋吧！腫瘤君》導演韓延執導，改編自韓國網路漫畫家姜草同名作品。內地早前在端午節檔期率先上映，憑著幾位主角最貼地的演技，贏盡口碑之餘更獲得票房佳績，至今累積票房已達4.2億人民幣。香港將於8月3日隆重獻映。



幾位洗盡鉛華演平實的老年人，以長者的身份於大銀幕上談情說愛，甚至議論生死。（《我愛你！》劇照）

梁家輝、惠英紅及葉童是香港影壇重量級演員，演技早已獲得獎項嘉許認證。《我愛你！》集合了三大港星，更讓他們洗盡鉛華演平實的老年人，以長者的身份於大銀幕上談情說愛，甚至議論生死，打破市場視野聚焦「長者的愛」，填補華語電影在這一題材上的空白。

惠英紅欣賞戲中的黃昏戀，亦拍得非常投入︰「可能因為我們都到了角色的這個年齡，所以都很理解老年人的感情生活和遭遇。」（《我愛你！》劇照）

影后惠英紅再次挑戰低下層的平凡單身孤獨婦女，不再是強勢的女人卻仍有倔強一面，是內斂而不敢追求愛情的高齡女性。影帝梁家輝則演老實的廢物回收場老闆，與惠英紅的角色情如兄妹，是無怨無悔照顧患病妻子葉童的好好先生，單純直接，舉手投足都是戲，憂心病妻到心力交瘁以至老淚縱橫的戲份，令人心酸。葉童完全忘我投入演活了患上腦退化的失智老媽，明明老態龍鍾卻又會因痴呆而流露出幼稚的懞懂，極傳神又具說服力，不但我見猶憐，也非常催淚。

（《我愛你！》劇照）

在幕後製作花絮的訪問中，惠英紅分享了她對角色面對黃昏戀的看法：「可能因為我們都到了角色的這個年齡，所以都很理解老年人的感情生活和遭遇。也因為是碰到一個很好的演戲對手，在拍攝過程中，說真的我是愛著倪大紅的，因為他就是我的英雄啊。但李慧如退縮了，她不想在晚年互相相愛時，萬一她死了，會傷害他；萬一他死了，她是承受不了。倒不如就不要了，乾淨俐落。她內心是渴望婚姻，卻又沒有那個膽量。」

（《我愛你！》劇照）

葉童則對年華老去毫無忌諱，非常豁達：「『老』本來是一個尊敬的稱號，但現在我們的價值觀卻把『老』變成貶義，所以才會對老產生恐懼。其實恐懼甚麼呢？我反而覺得我現在才是最好的，我最愛是現在的我，因為終於開始明白自己想要甚麼，喜歡甚麼，需要甚麼。可是大家卻會覺得：『她已經到了那個年齡，她應該要是那個樣子，不可以太可愛！』」

梁家輝與葉童的演出大獲好評。（《我愛你！》劇照）

對於葉童被指「可愛與年齡不相乎」，梁家輝也表示有同感：「尤其我們做演員，在公眾的視覺下，經常會被人定位：『家輝哥你都一把年紀，就不要那麼活潑啦！』我很驕傲的是，可以通過我這個角色來表達出這一種愛情的存在！人生總有終點，我們短短的人生裡，為甚麼不能讓這個人生都充滿著愛？那個愛，不是宣之于口的那種，是潛移默化在生活當中，從開始一直愛到最尾，用行為去表達，這種愛才是最愛，就是我跟葉童在電影裡演出來的那種……一生一世。」梁家輝最後補充，希望大家看完《我愛你！》這部電影後，除了欣賞、歡樂、感動、被觸動之外，也可以想一下，我們活在當下怎樣可以把需要表達的愛，盡量表達出來。

《我愛你！》故事大網：喪妻獨居老人常爲戒（倪大紅 飾）與執紙皮膠樽賣錢的孤寡婦人李慧如（惠英紅 飾）因一次衝突而變成鬥氣冤家，卻鬥出一段真摯的黃昏之戀，可是各自有顧慮與包袱，長者的情路注定舉步為艱？經營回收事業的老闆謝定山（梁家輝 飾）子女也早已各自成家，賣力工作之外仍要獨力照顧患了腦退化的妻子趙歡欣（葉童 飾），而失智失神的妻子總是忘記回家的路，她可會記得愛情的模樣？一對是遲暮戀人，一對是廝守老伴，四位花甲老人走在人生的晚年，他們仍相信愛情，不管有多艱難，不管剩幾多時間，也要拼命對彼此說出一句「我愛你！」