奧本海默︱拆解兩段秘聞真實性　杜魯門真的直斥「喊包科學家」？

由荷里活鬼才導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導最新作品《奧本海默》（Oppenheimer），早前於香港及世界各地陸續上映。電影改編自第二次世界大戰研發原子彈的真人真事，並以「原子彈之父」奧本海默（J. Robert Oppenheimer）的生平作為劇情主軸，參照奧本海默的自傳，主要改編自小說《American Prometheus：The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer》，並由與路蘭長期合作的男演員Cillian Murphy飾演。

由基斯杜化路蘭執導新作《奧本海默》已於香港上映。（《奧本海默》電影海報）

路蘭最新作品《奧本海默》，以「原子彈之父」奧本海默的生平為劇情主軸。（《奧本海默》電影劇照）

《奧本海默》上映後，大受「路蘭迷」與戰爭片影迷的歡迎，亦牽起對奧本海默真人真事及劇情故事的討論。然而，奧本海默的男孫查理斯奧本海默（Charles Oppenheimer）近日接受《時代雜誌》（Time）專訪時，透露對路蘭作品裡一項失實橋段感到不滿，更認為是一項「嚴重的指控」！

以下內容含有《奧本海默》劇透成份，未入場的觀眾慎入！

奧本海默的男孫近日接受訪問時表示，電影有一處失實的地方令他感到不滿。（《奧本海默》電影劇照）

企圖毒殺劍橋教授

《奧本海默》劇情初段，講述奧本海默於英國劍橋大學求學期間，因為教授Patrick Blackett對他處處針對、兼且要求極為嚴格、打壓他求學及研究的機會，於是曾經萌生殺意，以山埃注入教授的青蘋果中，更幾乎意外毒殺自己的偶像、到訪劍橋講學的物理學家Niels Bohr。

電影中，奧本海默曾到英國劍橋大學留學，並曾企圖毒殺打壓他的教授。（《奧本海默》電影劇照）

劇情中，奧本海默將山埃注入教授的青蘋果中，更幾乎意外毒殺自己的偶像、到訪劍橋講學的物理學家Niels Bohr（右）。（《奧本海默》電影劇照）

查理斯奧本海默在接受《時代雜誌》專訪時，表示劇情裡敘述奧本海默企圖毒殺教授的橋段失實，查理斯表示這是小說裡已經出現的問題，並因為改編而同時帶到電影之中，他表示：「從來沒有紀錄指他（奧本海默）曾試圖謀殺任何人。」明確表示對劇情失實的不滿。

奧本海默的男孫查理斯奧本海默近日接受《時代雜誌》專訪，表達不滿及為祖父澄清。（查理斯奧本海默Twitter圖片）

查理斯奧本海默亦詳細地闡述相關傳聞的根源：「我最不喜歡毒蘋果指涉的一段，這是《American Prometheus》裡的問題。如果你足夠仔細地閱讀《American Prometheus》的話，作者們曾表示『我們不知道到底有沒有發生』，從來沒有紀錄指他（奧本海默）曾試圖謀殺任何人。這一項非常嚴重的指控，同時是歷史修正。不論奧本海默的敵人或朋友，也從來沒有在他生前聽過這件事，或者認為真有其事。」

電影《奧本海默》僅參考了奧本海默的自傳，劇本的主要改編對象則為傳記小說《American Prometheus》一書。（出版商網站圖片）

至於小說《American Prometheus：The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer》裡的這個橋段從何而來？查理斯解釋指：「《American Prometheus》從一段奧本海默提到一次春季假期旅行中得到相關參考，那時在場的記者—約兩至三位，報道時亦指他們完全不知道奧本海默在說甚麼。不幸地，《American Prometheus》總結為奧本海默嘗試謀殺他的教授，而他們其實也確知這件事的真實存疑。」

奧本海默的男孫澄清，連小說的作者亦在書中表示不知道有沒有發生企圖毒殺的事件。（《奧本海默》電影劇照）

杜魯門直斥奧本海默「喊包科學家」

另一段被受觀眾討論的爭議劇情，則為電影中後段，奧本海默在原子彈轟炸廣島、長崎後，與時任美國總統杜魯門（Truman）見面，表達他對進一步發展原子武器的反對意見。劇情中，強硬的杜魯門面見顯得怯懦的奧本海默，直斥他為「喊包」（Crybaby），並對同場的國務卿面前表示以後也不想在白宮中見到奧本海默。

杜魯門在戰後曾於白宮辦公室內接見奧本海默。（Youtube截圖）

事實上，總統杜魯門的確曾在白宮中接見奧本海默，會面亦的確不歡而散，然而「喊包」一句卻並非像電影劇情一樣，由杜魯門當面直斥奧本海默。在《Robert Oppenheimer：A Life Inside the Center》裡，記述杜魯門總統曾在他的幕僚面前，形容奧本海默為「喊包科學家」（crybaby scientist），並在國務卿面前表示他不想在白宮辦公室內看到奧本海默。

劇情中，杜魯門竟在接見奧本海默期間，直斥他為「喊包」，並不想在白宮內再見到他。（《奧本海默》電影劇照）

對於奧本海默與杜魯門總統之間一次不愉快的會面，查理斯奧本海默亦作出回應：「他沒有成功說服到總統，而總統亦不喜歡他，很遺憾。我的祖父（奧本海默）提出了正確的建議，而總統則沒有採納。當他提到『雙手沾血』時，很明顯是杜魯門不喜歡聽到的事。」