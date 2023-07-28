Barbie芭比｜細數十個你未必留意到嘅彩蛋　一細節位證明劇組用心

電影《Barbie芭比》口碑與票房超越預期，上周開畫至今全球票房接近5億（約39億港元），掀起一股粉紅熱潮。戲中佈景十分精緻，加上人物眾多，戀總有一些細節位大家未必留意到，以下細數《Barbie芭比》七個彩蛋，不得不感嘆劇組的用心。



電影開場影住幾位小女孩在玩公仔，之後飾演Barbie的瑪歌羅比（Margot Robbie）霸氣登場，讓女孩們親手粉絲沉悶的公仔。這一幕的佈局擺明向經典電影《2001太空漫遊》（2001: A Space Odyssey）致敬。

瑪歌羅比登場時的造型，正正是Barbie於1959年首次面世時的黑白連身泳衣造型，連太陽眼鏡、耳環及高跟鞋都跟到足。

除了《2001太空漫遊》，《Barbie芭比》亦向不少經典電影致敬，其中以《綠野仙蹤》（The Wonderful Wizard of Oz）佔最多，例如在Barbie世界中的戲院張貼了《綠野仙蹤》的海報，有些場景設計亦擺明有參考。

當Barbie來到真實世界後，跟一位老婦人互相稱讚漂亮，這位演員原來是兩屆奧斯卡最佳服裝得主Ann Roth。

Michael Cera飾演的「Allan」設定為Ken的老友，戲中他所穿的七彩間條衫，正是1964年Allan公仔面世時的打扮。

戲中其中一位Ken由英國戀愛真人騷《戀愛島》（Love Island）參加者Chris Taylor，據悉瑪歌羅比本身是這個節目的粉絲，擺明「自肥」搵他演出。

戲中飾演America Ferrera老公的演員，原來正是她的真實丈夫Ryan Piers Williams。