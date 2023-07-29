吳彥祖回應被大眾封「Dream Man」　自認無人完美︰我都成日錯

吳彥祖（Daniel）相隔近4年，於上星期低調回港，還在IG寫下心情，非常感觸。難得回來，Daniel也擠出時間作客好友廿四味的YouTube channel節目《24/7TALK》，大談近年生活及工作計劃。



吳彥祖上星期返港短暫停留。（instagram@thatdanielwu）

近年吳彥祖在美國拍攝了不少美劇，他透露不少人問自己為什麼要放棄香港或者內地市場，在美國發展，吳彥祖表示：「我不是要放棄這邊去那邊，其實就不是為我，因為我都要犧牲好多東西，那邊其實很簡陋，無助手，什麼都沒有，錢又少好多，但我想鋪個底給下一代。」他續道：「我不是放棄，是因為COVID，其實一路都好掛住香港，好想返來拍戲，因為我們港式拍電影的方法係幾特別，爽、快、醒、慳，好團結，同埋好家庭式，你會feel到一個family，西片未必會這樣，因為團隊太大。」

吳彥祖有份參演的美劇《美生中國人》吸引不少網友觀看。（instagram@thatdanielwu）

提及吳彥祖是大眾心目中的「Dream Man」，一旁的Brian「抱怨」一個男人要做到好似吳彥祖這樣才叫男人，不懂怎麼做。吳彥祖笑言：「但佢哋識我咩？講到我好似好完美，但我不是完美，邊個完美？冇人完美。我想做一個好爸爸，但有時不是，我盡全力（做），我都會錯，所以那些形容，男神又好，whatever（無論如何），即係給一個好不公平的label（標籤）予人，又要去搣這個東西。但其實我都沒有理會這些，照做返自己，同時我完全不是一個perfect的人，我都成日錯，湊女成日都會反映返自己。譬如見到自己的細路做錯一些事，你好想罵她，但自己細個也是這樣；或者不喜歡我爸爸以前罵我的方法，但某種程度上，我都用了同一番說話，這些都會反映到。」

吳彥祖面對被大家封男人，反問道「佢哋識我咩？」（視頻截圖）

對於之後的工作計劃，吳彥祖透露12月會返港拍攝港產片：「其實我無想過離開那麼多年，原本是美國拍一部，香港拍一部，輪流來，但因為COVID……總之搞到全世界亂晒，有一個moment（時刻）我直情想著不做，退休，因為我好享受在家中的感覺，大家一起，同埋湊女，就開始不想返工。」至於細節，他就表示未講得，只是說一個朋友做導演：「好想返來，在香港拍電影真的無得頂，好掛著那種感覺。我現在所有東西都是香港給我，一路好appreciate（感恩）。」

吳彥祖透露12月再返港拍電影。（視頻截圖）