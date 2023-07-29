暗殺風暴｜吳鎮宇摸黑拍動作戲　細心巡視現場︰身體係自己嘅

由邱禮濤執導，吳鎮宇、張智霖主演的懸疑推理電影《暗殺風暴》，鎮宇再次飾演警務人員，今次是東區總警司「韓灝」。過往鎮宇曾多次演過警務人員角色，不過今次角色就跟以往大不同，他說：「幾難演，又要出到效果，個角色唔係同人有感情戲，係同自己人性鬥爭嘅戲，都幾難搞。會掙扎，但義無反顧做到底。」

鎮宇再次飾演警務人員，今次是東區總警司「韓灝」。（《暗殺風暴》劇照）

鎮宇形容《暗殺風暴》係一部燒腦戲，除了推理、鬥智鬥力外，還叙述人性暗黑面。鎮宇︰「邱禮濤好鬼適合拍呢類型（人性）嘅嘢，佢好鍾意討論人性嘅暗黑面，因為只有用暗黑面去討論先會睇到光喺邊度。」他認為這類涉及人性和推理的燒腦片，在本地電影市場比較少見，「未來有冇人拍一件事，但好似呢兩年都應該睇唔到。」

電影還有BabyJohn參與演出。（《暗殺風暴》劇照）

電影中，警方要追捕私自執法的神秘連環兇手「Darker」，但「Darker」設計的陷阱卻要用腦解密，預告殺人且完美犯罪，令警方難以破案，所以不少打鬥、飛車、爆炸等戲份除涉及鬥智外，場面亦刺激精彩。其中一幕鎮宇要和張智霖、蔡瀚億摸黑衝入水庫隧道救人，三人卻遇上爆炸，要狂跑一段路再飛撲出隧道跌向地面。這場戲事前做足安全措施，三位演員亦親自上陣。

拍攝動作場面前，鎮宇先行一次拍攝場地，確保安全。（《暗殺風暴》劇照）

提起這場拍攝，鎮宇就說：「走入隧道後地面都係水，我話一定要走一次，睇對鞋適唔適合同有冇一啲地方低咗落去，要熟悉個路線，同埋大家撲嘅位置要執乾淨所有危險嘅地方（指沙石雜物），我每次做呢啲危險動作都係清清楚楚，因為身體係自己嘅。夜晚拍動作戲係唔簡單嘅行為，又水又爆炸，要搞得好清楚。」他笑言自己不是動作演員，都要靠臉口搵食，拍動作戲要加倍小心避免受傷。