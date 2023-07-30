爆谷一周︱谷德昭讚香胤宅似甄子丹　導師笑指可拍「Ly-Man」

ViuTV節目《爆谷一周》第三季今晚（29日）播出第六集，請來《全民造星V》得獎三甲Lyman香胤宅、KC黃家灝、「亨仔」陳鎮亨及導師陳蕾、安仔（陳健安）、韋羅莎及馮允謙出席，接受主持人谷德昭訪問，大談《造星V》經歷及得獎感受。

《爆谷一周》最新一集邀請到《全民造星V》三甲Lyman香胤宅、KC、亨仔，以及四位導師陳蕾、陳健安、韋羅莎、馮允謙出席，接受谷德昭訪問。（《爆谷一周》節目截圖）

節目中，《造星V》冠軍香胤宅在得獎前早已是大熱門之一，在節目上被谷德昭問及，作為音樂劇演員、於加拿大的海外遴選中入圍，對《全民造星》系列節目的了解時，《造星》前一直於海外發展的Lyman回答時支吾以對，更被現場粉絲觀眾以「路人」式大爆：「冇睇啦！」令他尷尬地大笑，但亦補充指：「當時見到有海選，受太太的鼓勵下嘗試參加！」成功背後亦不忘太太對自己的支持。

Lyman香胤宅於節目上被「踢爆」參加前其實沒有看過《全民造星》系列節目。（《爆谷一周》節目截圖）

香胤宅亦表示，自己的路向一直也不是成為明星：「其實目的唔係做明星，希望可以好似教拉丁舞一樣，能夠影響到面前的人。」他亦真誠地表示：「好似如果其他人有壓力，我希望去Carry（分擔），轉一轉化成為正能量！」在訪問香胤宅期間，作為資深導演的谷德昭，亦分享到在《造星V》決賽時看到首次看到Lyman真身，便有感而發與身邊的朋友分享，指Lyman令他聯想到動作武打巨星甄子丹。谷德昭亦盛讚Lyman：「我覺得你有甄子丹Feel！」在旁的導師亦笑指Lyman可以成為「Ly-Man」，好像甄子丹的代表作《葉問》「Ip-Man」一樣！

作為資深導演的谷德昭，在《造星V》決賽台上看到Lyman香胤宅時，便聯想起甄子丹。（《爆谷一周》節目截圖）

谷德昭亦點出Lyman獨具的兩項優勢，對他進軍電影圈甚至世界極具幫助：「第一，你有一個所謂『Asian Face』，即係外國人第一眼會知你係亞洲人，好多喺外國走紅嘅藝人都係咁，又可以做中國人、越南人、韓國人、日本人；第二就係你英文絕對冇問題！」他更鼓勵Lyman備戰參演電影：「同埋你嘅跳舞根底，對第時有機會做動作（電影）有好有關係嘅，我覺得係可以好俐落！你可以考慮下，但係要練好啲戲，因為演戲都唔係咁易。」

谷德昭鼓勵Lyman香胤宅向電影方向發展。（《爆谷一周》節目截圖）

面對谷導的鼓勵與稱讚，Lyman亦提及李小龍，表示李小龍在參演《青蜂俠》（Green Hornet）後不被荷里活重視，於是返回香港發展、以作品影響全球。他表示：「我對李小龍一句說話印象好深，『我不在乎！無論如何，如果我正門入唔到，就從側門闖入去！』我好記住呢句，要知道自己嘅價值喺邊到！」Lyman表示對自己啟發很大。