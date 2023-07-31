「阿一鮑魚」楊貫一逝世︱周潤發為常客　細心親手為阿一整理煲呔

富臨飯店創辦人楊貫一（阿一）先生，於今日（31日）因病與世長辭，享年90歲。作為香港四大名廚之一，楊貫一以「阿一鮑魚」馳名，曾獲得世界御廚、世界傑出華人、銅紫荊星章及米芝蓮三星等顯赫榮譽。楊貫一生前除了經常亮相電視節目，分享獨門下秘技外，亦與周潤發等影視名人交好，不少明星亦曾為阿一座上客。

富臨飯店始創人楊貫一逝世，享年90歲。他的「阿一鮑魚」馳名中外，有不少影視明星生前亦是他旳座上客。(資料圖片)

「阿一」常客周潤發

楊貫一生前曾接受訪問，談到認識不少影視巨星，但其中印象最深的一位，莫過於電影圈地位一樣重要的周潤發。阿一曾憶述與周潤發相識的經過，指1990年自己與周潤發、袁詠儀一同應邀到新加坡宣傳。當時阿一與周潤發並不相識，於飛機上亦未有交流，但到達新加坡後，周潤發竟主動上前攀談，更開玩笑指可惜沒有人介紹，否則在飛機航程中便可以一嚐阿一鮑魚的滋味，此舉亦令二人結緣。

楊貫一曾於訪談裡透露與周潤發的相識經過，此後周潤發更成為富臨飯店的常客。（李澤彤 攝）

周潤發當年早已演出《英雄本色》及《喋血雙雄》等代表作，紅透華語影壇。（《喋血雙雄》電影劇照）

此後，周潤發與「發嫂」陳薈蓮便成為富臨飯店的常客之一。周潤發有一次攜同母親光顧，阿一當時身穿禮服趕赴宴會，因此無暇親自招呼，周潤發當時見阿一的禮服煲呔綁歪，便主動上前親手為阿一整理妥當。發哥的細心與主動，舉止毫無巨星架子，令阿一非常深刻。

周潤發更曾於光顧富臨飯店時，主動上前為楊貫一整理打歪的煲呔，令阿一印象非常深刻。（視覺中國）

跨界客串《跳灰》

楊貫一於飲食界固然具殿堂級地位，但他亦活躍於亮相電視美食及訪談節目，更曾跨界客串1976年新浪潮先驅電影《跳灰》，飾演翁律師一角，與陳星、蕭芳芳及陳惠敏於合作，於銀幕上留下永恆的足跡。

於飲食界擁殿堂級地位的楊貫一，曾客串《跳灰》飾演翁律師一角。（《跳灰》電影劇照）