怨泊︱何超儀為嚇人海報道歉：最恐怖是人性尤其以為最安全的家庭

何超儀日前推出恐怖片新作《怨泊》電影海報，並分享海報拍攝背後繩縛、吊倒的辛酸。然而《怨泊》電影海報因為視覺效果太驚嚇，因此被禁止作一切戶外宣傳及庿告用途，包括於戲院內張貼，僅限於網上媒體發放。為此，超儀今日（31日）於社交媒體上發文道歉，表示：「若此海報引起大家不安、恐懼，又或其危險動作令人模仿，我再次向大家說聲對不起。」

何超儀新作《怨泊》，海報早前因為過於恐怖，被禁止作一切戶外宣傳及庿告用途，包括於戲院內張貼，僅限於網上媒體發放。（電影公司提供）

被禁止戶外宣傳及作廣告用途的電影《怨泊》海報，由何超儀親身上陣拍攝。（《怨泊》電影海報）

《怨泊》海報的設計槪念，來自主演電影的超儀，並配合電影內禁錮、捆綁、吊頸、因姦成孕等情節，盡顯人性陰暗恐怖的一面。何超儀在社交媒體發文裡，亦提及自己對人性相關方面的理解：「只是電影本身比海報驚慄恐怖10倍，最恐怖的便是人性，尤其是你以為最安全的———家庭。故此各位入場觀看前，定必要作好心理準備。」告誡一眾打算入場的觀眾。同時她亦指經過海報被禁一事，已進行自我檢討，表示：「本人不敏，經此事後，已徹底自我檢討，以後在創作上定必多加注意，拍恐怖片不要太恐怖。」

何超儀被夜叉從後突襲，效果令人不寒而慄！（《怨念》海報花絮）

何超儀為拍攝倒吊效果，需要吊威吔。（《怨念》海報花絮）

何超儀以和服造型現身，被夜叉從後突襲，畫面相當震撼！（《怨念》海報花絮）

電影《怨泊》為⽇本導演藤井秀剛的最新作品，將於8月30日在香港上映，電影亦被評為三級。⽽電影與超儀的前作《維多利亞壹號》⼀樣，貫徹家庭此命題，顛覆固有傳統家庭、親情的溫馨觀念，這次更直指⽇本最⿊暗的社會問題——邪教，更把問題伸延⾄⽇本每個家庭。