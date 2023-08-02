奧本海默︱外媒預測2024奧斯卡入圍名單　遺珠路蘭或再度失落大獎

由荷里活鬼才導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導的最新作品《奧本海默》（Oppenheimer），已於香港及世界各地陸續上映。電影為路蘭第12部執導的劇情長片，繼2020上映的《天能》（Tenet）三年後推出的匠心之作，亦因改編「原子彈之父」奧本海默的生平，大受觀眾期待。路蘭多年來累積大量忠實鐵粉，對電影拍攝的高要求與執著亦被受影迷欣賞，可惜路蘭至今從未獲得奧斯卡金像獎嘉許其本人的成就，堪稱奧斯卡最大遺珠。

基斯杜化路蘭從影至今，五度與奧斯卡擦身而過。上次憑《鄧寇克大行動》提名最佳電影及最佳導演的路蘭，攜同妻子步上奧斯卡紅地氈。（視覺中國）

由基斯杜化路蘭執導新作《奧本海默》已於香港上映。（《奧本海默》電影海報）

基斯杜化路蘭執導作品曾多次榮獲奧斯卡技術類及演技類獎項，然而在個人提名卻每次空手而回。路蘭曾五度提名奧斯卡創作類獎項，包括憑《鄧寇克大行動》（Dunkirk）提名「最佳導演」、「最佳電影」獎；憑《潛行凶間》（Inception）提名「最佳電影」、「最佳原創劇本」獎；以及憑《凶心人》（Memento）提名「最佳劇本」獎，可惜至今從成功脫穎而出。

外媒近日對2024年奧斯卡金像獎進行入圍預測，估計《奧本海默》將會入圍12項大獎，包括「最佳電影」、「最佳導演」、「最佳男主角」、「最佳男配角」及「最佳改編劇本」等，當中三項大獎均會由路蘭本人獲得提名。雖然外媒預測中，傾向看好由大師馬田史高西斯（Martin Scorsese）及其執導作品《Killers of the Flower Moon》，但相信路蘭匠心鉅製《奧本海默》仍然具有一定競爭力。

由馬田史高西斯執導新作《Killers of the Flower Moon》受盡擁戴。（《Killers of the Flower Moon》電影花絮照）