奧本海默︱外媒預測2024奧斯卡入圍名單　遺珠路蘭或再度失落大獎

由荷里活鬼才導演基斯杜化路蘭(Christopher Nolan)執導的最新作品《奧本海默》(Oppenheimer),已於香港及世界各地陸續上映。電影為路蘭第12部執導的劇情長片,繼2020上映的《天能》(Tenet)三年後推出的匠心之作,亦因改編「原子彈之父」奧本海默的生平,大受觀眾期待。路蘭多年來累積大量忠實鐵粉,對電影拍攝的高要求與執著亦被受影迷欣賞,可惜路蘭至今從未獲得奧斯卡金像獎嘉許其本人的成就,堪稱奧斯卡最大遺珠。

基斯杜化路蘭執導作品曾多次榮獲奧斯卡技術類及演技類獎項,然而在個人提名卻每次空手而回。路蘭曾五度提名奧斯卡創作類獎項,包括憑《鄧寇克大行動》(Dunkirk)提名「最佳導演」、「最佳電影」獎;憑《潛行凶間》(Inception)提名「最佳電影」、「最佳原創劇本」獎;以及憑《凶心人》(Memento)提名「最佳劇本」獎,可惜至今從成功脫穎而出。

外媒近日對2024年奧斯卡金像獎進行入圍預測,估計《奧本海默》將會入圍12項大獎,包括「最佳電影」、「最佳導演」、「最佳男主角」、「最佳男配角」及「最佳改編劇本」等,當中三項大獎均會由路蘭本人獲得提名。雖然外媒預測中,傾向看好由大師馬田史高西斯(Martin Scorsese)及其執導作品《Killers of the Flower Moon》,但相信路蘭匠心鉅製《奧本海默》仍然具有一定競爭力。

