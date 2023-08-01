我愛你｜與葉童譜黃昏戀素顏上陣　梁家輝做外父等抱孫︰冇畀壓力

電影《我愛你》今日（1/8）舉行首映禮，主角梁家輝、葉童（Cecilia）以及何珮瑜（Jeana）都有出席。為配合主題「我愛你」，三人出場便擺出手勢，向大家大派心心。

梁家輝、葉童及何珮瑜在首映禮上，大派心心。（許育民 攝）

問到家輝多年未再跟葉童合作心情如何？家輝：「其實我哋都經常合作，不過係一齊出去食飯。」葉童聽到笑指這些不是工作。「我是寓工作於娛樂，寓娛樂於工作。所以每次跟Ceci合作，無論相隔多少年都係咁愉快。」梁家輝補充說。葉童就覺得家輝哥比以前口花花得多。葉童︰「之前可能有靚仔包袱會Cool啲，而家啲包袱冇得孭，哈哈⋯⋯會返老還童。」

葉童笑言這次合作，發覺這位拍檔返老還童。（許育民 攝）

戲中講二人黃昏戀，要演繹老態龍鍾的感覺，問到如何準備這個老人妝，家輝哥坦言不用化︰「其實係冇準備，只係冇化妝，今日就有化妝，所以有些少不同。係老就要認，但老得個青春來。」家輝哥更強調套戲不止講老年，是圍繞「情」，各個年齡層都有談及。葉童更聽到不同人看會有不同感受︰「每個人睇完都會感同身受，套戲亦不是『我愛你』這麼簡單，有時我愛你都會害咗你，要大家去領悟一下。」

戲中家輝哥與葉童的老妝，聲稱不用化，素顏上陣就是。（《 我愛你》劇照）

二人在《我愛你》的演出，大獲好評，內地票房達4.2億人民幣。（《我愛你》劇照）

今年６月，家輝哥一位千金Chloe與拍拖8年的男友結婚，問到當上外父的感受如何？家輝︰「我沒太大感受，拍完這部戲之後，對外間世界的事情都沒太大感覺，我只要知道這一刻自己是活在幸福、快樂、感恩的狀態就是。」見到囡囡出嫁可會不捨得？「見唔到佢嫁出我就真係唔捨得呀！」至於可有恨抱孫，家輝哥都坦言期待緊︰「我都相信佢哋都會盡自己努力，去滿足我呢個諗法，但我從來都冇畀壓力大家。」

家輝表示不會給壓力予女兒，幾時抱孫順其自然。（許育民 攝）

而上星期結婚周年紀念的葉童，表示沒有大肆慶祝，都是簡單食一餐飯便是。葉童︰「我覺得結婚周年是一種儀式，沒甚麼大不了，但如果對方唔記得我就會好嬲，哈哈……其實紀念都係一個提醒，大家行了這麼多年，久不陡要喚醒當初的感覺。」