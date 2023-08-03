Barbie芭比｜盤點騎呢死貨　孕婦版可剖腹取B　少女胸部隨意變大

改編自暢銷多年的少女玩具Barbie的電影《Barbie芭比》，在全球票房都交出亮麗一頁，這亦是玩具商Mattel進軍電影界第一炮。作為大型玩具商，其實都想借電影再次掀起Barbie產業，挽救被手機及電子玩具打到急跌的銷量。而戲中，Mattel都不停自嘲，不停有滯銷系列的Barbie亮相，去到片尾更有實體玩具畀大家睇，部分概念的確非常瘋狂，而家就同大家盤點其中五款。



Barbie大電影在各地都大收，為Mattel開出漂亮一仗。（《Barbie 芭比》劇照）

Barbie公仔面世64年，多年來都生產過不少特別版，部分成為經典，但亦有不少成為「死貨」，甚至淪為笑柄，以下的五個產品，當年推出已為人側目，部分更涉及意識不良，被勸暫停銷售。

Barbie好姊妹懷孕了

留意，大肚的不是Barbie，是她的好姊妹Midge。（網上截圖）

Mattel在2003年曾推出一個懷孕版公仔，不過可能意念太爆，所以都唔敢用到Barbie身上，改為由好姊妹Midge頂上，更建立出一家四口的溫馨場面。雖然原意是想小朋友學習照顧嬰孩，但不少家長都投訴大肚Midge，疑似在鼓勵少女懷孕，結果急急下架。

其實場面非常溫馨。（網上截圖）

原意係好，不過可以被小朋友「剖腹」取B，感覺有點不安。（網上截圖）

愛排便的狗狗Tanner

Tanner看似平平無奇，可愛犬一頭。（影片截圖）

教小朋友照顧嬰兒之餘，Mattel都想小朋友學識照顧小動物，於是就為Barbie推出一頭愛犬Tanner。牠有趣地方不止可以餵食，只要拉一拉條尾，仲會排便。電影中都有將牠呈現，全程痾個不停。

好玩唔玩玩屎！係有啲搞笑得滯。（影片截圖）

Barbie妹妹「脹」大了

Barbie原來有個妹妹叫Skipper，更於1975年推出青春期版本。只要將其左手順時針打圈，公仔就會變高之餘，胸部亦會隨之變大，以表達少女在青春期間的變化。相反，將手逆時針轉動，就會逆齡回復到平胸身形。如果真人都可以舉一舉手就豐胸，咁塵世間就少好多煩惱。

Barbie老友參加殘奧

宣傳無障礙世界時，結果就遇上最大障礙。（網上圖片）

又係Barbie老友受害，今次到Becky，設計到她曾坐輪椅參加殘奧，為沒有牆的世界獻一分力。不過產品推出後，就有消費者投訴Becky的輪椅太大，根本放不入Barbie夢幻屋的電梯，拒傷殘人士於門外。結果在宣傳無障礙世界時，就遇上最大障礙。

內置鏡頭恐釀色情罪行

Barbie心口的鏡頭，被FBI提出會有犯罪的風險。（影片截圖）

受到電子玩具的衝擊，Mattel都真係與時並進，2010年推出的Video Girl Barbie，擁有內置鏡頭，可以錄製30分鐘影片，而畫面更設於背面，可重溫亦可直接上傳到網站。原意可以讓小朋友分享攝影大作，但FBI竟罕有提出，擔心有人會利用鏡頭之便，作色情用途，影響小朋友，唔使講，最終產品又再次變成一堆「死貨」。