《鬼咁多大屋》嚇鬼宣傳迎上畫　街頭派「凶宅」樓盤傳單吸客

迪士尼繼《加勒比海盜》後，又一特效鉅獻《鬼咁多大屋》（HAUNTED MANSION），電影亦於今日（3/8）上畫。在頂尖特效打造下，屋內大大小小傢俬、門窗都會有意想不到的嚇人機關，加上滿屋浮游的各式鬼怪，層出不窮的怪事連篇，保證觀眾一次過盡情又嚇又笑！為迎合主題，本地宣傳團隊都度出不少具心思的宣傳品，等大家入場欣賞電影。

戲院的宣傳企牌，在凶宅閘門貼上不少港式搞鬼地產街招。（電影公司提供）

另一款宣傳企牌在凶宅門外更矗立四座墓碑，上面同樣印有本地味濃的抵死句子。（電影公司提供）

近排大家去睇戲，一定已留意到《鬼咁多大屋》的「凶宅」已經座立在戲院內。第一款宣傳企牌在凶宅閘門貼上不少港式搞鬼地產街招。各個「地產商」各出奇謀，除此地無銀的「業主求死 保證冇鬼」外，更有「即買即住 毋需驅魔 附送看更」，陰魂不散看更廿四小時陪住你，都咪話唔驚！而第二款宣傳企牌在凶宅門外更矗立四座墓碑，上面同樣印有本地味濃的抵死句子，包括「邊個發明了返工 香咗終於有得鬆」、「做乜圍住佢個頭 死咗被困水晶球」，至於誰被困水晶球，就要入場親自揭曉！

（電影公司提供）

除第一波襲港的戲院宣傳外，昨日（2/8）更在所有免費報紙底面刊有《鬼咁多大屋》的「生猛豪宅劈價開賣」全版廣告，包全屋機關設屍，流爆驅魔服務，撞鬼價只售$666萬，抵盡全港！不少市民都有細心留意，對「豪宅」充滿興趣。

有途人收到都望清楚到底點解層樓「咁鬼抵買」？（電影公司提供）

為速銷「豪宅」而派出鬼新娘及搞鬼地產經紀派發《鬼咁多大屋》物業代理的宣傳單張。（電影公司提供）

除此之外，如果大家在剛過去的周末經過動漫節，及今明兩日打工仔返工、放lunch，都有可能在街上撞鬼！為速銷「豪宅」而派出鬼新娘及搞鬼地產經紀派發《鬼咁多大屋》物業代理的宣傳單張。