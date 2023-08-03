《釀魂》Anson Lo盧瀚霆興奮與姜大衛合作　大讚拍打戲獲對方照顧

由盧瀚霆（Anson Lo）、姜大衛（John哥）、陳紫萱、朱栢康、吳肇軒主演，黃永峯監製，新鋭導演岑嘉彥首部執導電影《釀魂》，為懸疑劇情片，但原來都有不少動作場面，其中Anson Lo更與前輩姜大衛大打出手！（上映日期︰8月24日）

Anson Lo想不到戲中都有不少動作場面。（《釀魂》劇照）

盧瀚霆透露《釀魂》懸疑走向的背後，都有很多動作場面，而且場景近乎全部在戶外，充滿泥濘和灰塵，全程在惡劣場景下完成拍攝，而Anson Lo亦自感幸運，得到前輩姜大衛提點，應付動作場面調度。Anson Lo：「其中一場給John哥打倒，被他拖行回家。那場戲的戲服裡面，只是放了一塊紙皮，幸好John哥相當照顧我，擔心我被地面的石頭和樹枝弄傷，加上工作人員都做足安全措施，因此拍攝效果很滿意。」

姜大衛犢陳紫萱在戲中飾演父女，身世成謎。（《釀魂》劇照）

除了得到前輩加持，Anson Lo更是連續兩次跟陳紫萱做拍檔，他大爆二人私下話題不絕，但去到現場卻近乎零交流。「今次是第二次跟紫萱合作，相比《假冒女團》以喜劇形式去演出大感不同，上一次拍攝期間都是嘻嘻哈哈渡過。而拍攝《釀魂》的時候，無論是用膳或者拍攝以外的時候，大家都近乎不會聊天，尤其有幾場，我跟紫萱都需要有情緒化的演出，那幾場特別感受到大家的默契，只有一個眼神，已經知道大家在醞釀情緒，因此今次拍攝反而沒有太多交流和聊天。今次我覺得我和紫萱帶出了不同的一面讓觀眾看見。」

Anson Lo大讚導演岑嘉彥有要求，一個字－「靚」，對畫面要求非常細緻和認真。（《釀魂》劇照）

兩位第二次合作，但因為劇情關係，今次在片場都少交流，以蘊釀情緒。（《釀魂》劇照）

《釀魂》電影故事講述由盧瀚霆、朱栢康、吳肇軒、郭翠怡飾演的四人前往島上一個隱世村落－赤坎村。村上渺無人煙，只得頹垣敗瓦，唯剩釀酒場裡的一對父女－由姜大衛及陳紫萱飾演的華哥與小晴。天色由昏入夜，意外接連發生，各種蛛絲馬跡一再顯示一股神秘力量真實存在，島嶼被一片弔詭氣氛籠罩。眾人在村裡各處遇到超出認知的異常，這些怪異存在說不清道不明，卻直指眾人埋藏至深的心魔。到底是誰把他們牽引過來？他們是否能逃出這個呼天不應的孤島？