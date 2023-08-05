奧本海默︱韓國公映「撞正」日本投降紀念日　網民深信是刻意安排

由荷里活鬼才導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導最新作品《奧本海默》（Oppenheimer），早前於香港及世界各地陸續上映。電影改編自第二次世界大戰期間美國研發原子彈的真人真事，並以「原子彈之父」奧本海默的生平為劇情主軸，重現「曼克頓計劃」研發、三位一體核試及應用於轟炸廣島、長崎後奧本海默面對的連串風波。



《奧本海默》講述研發原子彈的美國物理學家奧本海默的生平。（《奧本海默》電影劇照）

電影自上映後便成為全球電影觀眾的熱門話題，然而因為劇情牽涉二戰，早前《芭比》電影官方Twitter在「芭比海默」（Barbenheimer）的惡搞meme圖（迷因圖片）下留言的風波，已經引起廣大日本網民的強烈反彈，而將會在韓國上映的《奧本海默》，似乎將會令情況火上加油。

早前《芭比》官方Twitter帳號在一則「芭比海默」meme圖下留言：「這將會是一個難忘的夏天」，引發日本網民強烈不滿。（網上圖片）

《奧本海默》此前曾兩度宣布於韓國上映的日期，首批韓國版海報列明將跟隨美國於7月21日上映，跟美國同步。但隨後第二批海報則延遲上映至8月，卻未有訂明確實日期。

直至日前韓國確認《奧本海默》上映日期為8月15日，比原訂日期推遲近四星期，更「撞正」1945年日本昭和天皇發布《終戰詔書》的日子，似乎為刻意安排。對於日本投降紀念日，世界各地隨歷史原因，分別定於8月15日或9月3日，大韓民國（南韓）則將「光復節」定於8月15日，亦為當地的公立假日，有別於中國定於9月3日。

有網民得知《奧本海默》在韓國正式上映日期定於8月15日後，便在留言，覺得明顯是在挖苦日本人的上映日，有點嘔心。雖然網民對上映日的取態雖然不一，但亦普遍認為該上映日子是刻意安排。