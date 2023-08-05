ERROR陰目偵信專訪｜Dee自備戲劇導師開工　保錡跟陳偉霆鑽研演技

即將上畫的電影《陰目偵信》，由ERROR四子梁業（肥仔）、何啟華（Dee）、郭嘉駿（193）、吳保錡（Poki）主演，亦是四子首部主演的電影作品。而據Dee哥講，今次獲邀演出，原來關乎前年播出的《ERROR自肥企画》，四子的癲狂獲導演及監製睇中，要他們全員接拍這部搞鬼作。（上映日期︰8月10日）



《陰目偵信》係ERROR首部擔正電影，訪問當日193抱恙未能出席。（梁碧玲 攝）

導演講明非ERROR不拍

到底《陰目偵信》導演梁國輝及監製邵劍秋，如何非ERROR不拍呢？Dee哥︰「一開始監製和導演看完《ERROR自肥企画》，就話全港搵唔到另外四個人，可以演《陰目偵信》內呢四個角色，一定係四條友演。」還未夠誇張，肥仔就引述另一個版本︰「導演話如果唔係我哋四個演，便索性擱置唔拍住。」

《陰目偵信》由Dee哥擔正做主角。（《陰目偵信》劇照）

唔理你信唔信，反正就係開拍咗！而Poki就有另一個見解︰「近年只要有四個人的故事，就會諗起我哋，因為我哋係呢個年代嘅四人組合，如果上一個年代就係F4、飛輪海，慶幸佢哋唔再活躍先輪到我哋有機會。」

搵戲劇指導進修

有機會，都要懂得珍惜，Dee哥清楚今次除了是ERROR首部由四位主演的電影外，自己亦是戲中的主角，即是第一次當男一，所以Dee哥都特別重視，雖然《陰目偵信》是一部驚慄喜劇，但就專程自費找戲劇導師幫自己手，指導自己如何去演一個主角。

Dee哥找來舞台劇演員，前ViuTV電視主持人兼旁白陳炳銓，擔任自己的戲劇導師。（資料相片）

Dee哥︰「在電影世界，我一直都係配角，所以我好睇重呢次演出，配角有配角的演法，要靠一兩場戲去搶戲，令觀眾記得你。但主角唔可以場場戲都咁，所以我搵陳炳銓（Danny）幫手指導下，始終主演的經驗除了電視劇便沒有其他，而陳炳銓又做過幾次戲劇指導，佢畀好多實戰的方向，令我演好個角色。」

Poki自稱是陳偉霆超級粉絲，還跟偶像的作品鑽研演技。（梁碧玲 攝）

Poki向陳偉霆取經

當 Dee哥一臉正經去講自己點準備角色，Poki就緊接出招︰「我都有請戲劇指導，因為我哋今次係拍英皇電影，所以我選擇參考陳偉霆，由語氣、做手、眼神……」講多無謂，肥仔就叫佢即席演繹陳偉霆在內地劇集《活色生香》中，為小惠死去而痛哭的經典場面，當中的欲哭無淚，痛恨交纏演得入木三分，Poki單靠自學又學到幾多呢？大家可以點擊訪問影片欣賞。

Poki透過陳偉霆作品學戲，唔知有冇令人刮目相看。（《陰目偵信》劇照）

陳偉霆在內地劇《活色生香》的一幕喊戲，技驚四座，為教材級之作。（網上圖片）

不過Poki選擇陳偉霆做學習對方，背後都有一個動機。「我是一個超級陳偉霆的忠實粉絲，我希望楊生（楊受成博士）睇到呢個訪問，感受到我對英皇嘅愛，希望畀我去買隻手錶，因為我仲未買到。」

肥仔在戲中擁有陰陽眼。（《陰目偵信》劇照）

肥仔出動Tony Jaa

一個搵專業導師，一個跟陳偉霆隔空學戲，輪到肥仔，佢又為角色付出幾多呢？「我都做唔少功課，我有參照很多部電影嘅Tony Jaa，因為據我所知Tony Jaa係好少用替身，全部親身上陣，而我今次都好多親身上陣戲份，沒用替身。」呢個時候Dee哥立即踢爆︰「咁係因為冇替身同你差不多身形。」

肥仔在戲中是一名暖男，對一隻小女鬼愛顧有加。（梁碧玲 攝）

雖然聽落無句正經，但Poki最後都衷心大家會欣賞他今次演出，特別係想偶像張家輝睇到。Poki︰「今次係我入行以嚟，第一次認真去做一個演員，亦係入行以嚟最認真的一個角色。」其實張家輝早幾年都有部靈異題材電影《陀地驅魔人》，如果ERROR早幾年出道，Poki有冇諗過有機會做到張繼聰個角色呢？「人貴自知，冇咁大想頭，而且你睇下張繼聰啲演技其實好勁，其實畀我做到《激戰》入面，同彭于晏對打啲𡃁仔，有機會埋去打卡我都好開心。」

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場地：梁煙號

髮型︰Man Chan、Harris Lai@CHIC Private I Salon

化妝︰Cori Wong、Yumi Cheung@ Annie G Chan Makeup Centre

造型︰Calvin Wong