烏托邦浩劫｜世紀災難暗諷瘋狂樓市　朴敘俊嫌與朴寶英夫妻戲太少

借災難寫人性的韓國年度重量級劇力鉅獻《烏托邦浩劫》（Concrete Utopia），早前在首爾舉行首映，導演嚴泰和率領全體主角李炳憲、朴敘俊、朴寶英、金先英、朴持厚及金度允一同列席，繼續為新片造勢宣傳。電影以首爾一場世紀大地震揭開了序幕，劇情聚焦在災難發生後唯一僅存的一棟大廈「皇宮豪園」成為最後的烏托邦，倖存的住客卻要面對生死抉擇。（上映日期︰8月17日）

被問到拍攝本片時的最大困難，李炳憲竟回答：「最困難的部分是在高溫熱浪中穿厚衣扮作在嚴寒！」（《烏托邦浩劫》劇照）

戲中所有演員都是災民，各自有不同身份與任務，亦有各自要隱藏的秘密與陰謀，最終交錯成劫後求生的人性考驗。導演是憑《模糊的時間》摘下第54屆韓國電影大鐘獎最佳新人導演獎的嚴泰和。他們分別在首映禮上分享了拍攝《烏托邦浩劫》的感受。

電影刻劃不同人物面對特殊情況時表現出來的人性。（《烏托邦浩劫》劇照）

李炳憲表示：「我很久沒看到這樣暗黑的劇情片了，所以當我第一次看到這個劇本時，我覺得很新穎。我也認為這部電影刻劃不同人物面對特殊情況時表現出來的人性，會非常好看！」李炳憲點出了《烏托邦浩劫》並沒有單純而極端善或惡的角色設定，而是善惡共存的人物，極度貼近社會真實與人性真面目。

李炳憲點出了《烏托邦浩劫》並沒有單純而極端善或惡的角色設定，而是善惡共存的人物。（《烏托邦浩劫》劇照）

導演嚴泰和也強調：「《烏托邦浩劫》其實是一部寫實的劇情片，不是科幻片。」導演有他對韓國樓市買賣的批判：「住屋問題是很有趣的題材，但當我進一步研究如何更好地掌握住屋這個議題時，就出現一些離不開當前韓國現實的部分。韓國發展很快，有正面的優勢，但也有負面的副作用。我想藉這部電影思考住屋在韓國社會到底意味著什麼。」香港人也一直受住屋問題困擾，戲中講到「買樓做業主」成為特權份子的一些情節，相信會特別產生共鳴。

災難發生後唯一僅存的一棟大廈「皇宮豪園」成為最後的烏托邦，倖存的住客卻要面對生死抉擇。（《烏托邦浩劫》劇照）

朴敘俊表示，兩年前已完成拍攝，現在才第一次在大銀幕上看到自己這部電影，覺得很有新鮮感。也因為以觀眾角度去觀看電影，朴敘俊才發現幕前跟朴寶英的夫妻戲份實在不夠多，令他大嘆可惜！而戲中刻劃兩人的夫妻關係，也令他感到傷感和心酸…… 男神似乎劇透了太多！必須留給觀眾入場發現，到底恩愛的兩小口，在災後面對了甚麼衝擊與變化？

女希望可以在下一部作品能把「卿卿我我」的溫馨一面呈現給大家。（《烏托邦浩劫》劇照）

女主角朴寶英也同意，災後求生的劇情沒有讓她跟丈夫很親密：「雖然對於想看到我們談情說愛、卿卿我我的人，可能會感到不滿足；但是我卻因為成功展現了現實夫妻的樣子而很有滿足感。如果有機會，希望可以在下一部作品能把『卿卿我我』的溫馨一面呈現給大家。」