奧本海默︱成史上票房最高二戰電影　力壓戰爭片經典《雷霆救兵》

由荷里活鬼才導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導的最新作品《奧本海默》（Oppenheimer），以「原子彈之父》奧本海默的生平為劇情主軸，講述二戰期間研發原子彈的曼克頓計劃，以及「三位一體」核試等驚人的人類科研歷程。電影自7月21日於美國及世界各地陸續上映後，未到三星期已創下5億5920萬美元（約港幣43億6700萬元）的票房奇蹟，成為史上票房最高的二戰電影。

《奧本海默》上映未及三星期，已創下5億5920萬元全球票房佳績。（《奧本海默》電影劇照）

由基斯杜化路蘭執導新作《奧本海默》，力壓前作《鄧寇克大行動》及史提芬史匹堡經典作品《雷霆救兵》，成為史上最賣座的二戰電影。（《奧本海默》電影海報）

在《奧本海默》上映後，在全球各地創下票房佳績，力壓同樣由路蘭執導的二戰電影《鄧寇克大行動》（Dunkirk）的5億2700萬美元（約港幣41億元）紀錄及史提芬史匹堡（Steven Spielberg）於1998年執導的作品《雷霆救兵》（Saving Private Ryan）未計算通漲下高達4億8200萬美元（約港幣3億7640萬元）的驚人紀錄。而《雷霆救兵》曾被認為是史上最佳的戰爭電影，《奧本海默》能否挑戰其評論地位，仍屬未知之數。

在《奧本海默》上映前，同樣由路蘭執導的《鄧寇克大行動》是史上最賣座的二戰電影。（《鄧寇克大行動》電影海報）

由史提芬史匹堡執導的《雷霆救兵》，被認為是史上最佳的戰爭電影。（《雷霆救兵》電影劇照）

有外國電影評論指《奧本海默》為基斯杜化路蘭電影生涯中，最出色的一部作品，而亦有媒體分析指，《奧本海默》的票房佳績，除了電影質素外，亦受惠於與《芭比》（Barbie）電影同日上映，引發的「芭比海默」效應，令更為多元的觀眾群願意入場觀映。