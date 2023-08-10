吳京告誡新人少年早成不是好事　談初到香港發展經歷：一年沒戲拍

由烏爾善執導的中國奇幻史詩電影《封神第一部》自上映以來話題不斷，早在2017年已開始籌備，最終有20多位新人男演員從15000人中脫穎而出，並進行半年多的封閉式訓練，因此個個都身強體壯，符合古代戰士身材的肌肉線條。



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不過，由於參演人數眾多，因此辛苦訓練後可能未必有重要戲份，抑或是被觀眾記住，難免會令人打退堂鼓，而在封閉訓練期間，吳京曾看望過一般新人演員，以自身經歷緩解年輕一輩對前途的焦慮：「沒有當上主演，變成了一個陪襯，然後現在心裏想，是走還是不走呢？我（當年）去香港，一年沒戲拍，（半年後）得到唯一的一個機會，只有一句台詞，《殺破狼》。我積累了20年，少年早成不是好事，男孩從40歲之後才開始，未來都是你們的！我們總有一天要『死』在江邊上，等著你們拍我們呢。」

吳京向新人講述自己初到香港發展的經歷。（視頻截圖）

對此，不少網友對吳京這番說話難以苟同，紛紛留言指：「大哥~你那殺破狼那身段，有沒有台詞還重要麼」、「吳京這話說的有道理，但是殺破狼就算是沒台詞，那也不是誰都能演的」、「他不會告訴你的是在拍殺破狼前已經是《太極宗師》裡的大男主 在香港也是韓三平一路護航」，還有網友表示，他在《殺破狼》中有兩句台詞等。

吳京在《殺破狼》中的身手快、狠、準。（劇照）

武打演員出身的吳京憑藉電影《戰狼》系列、《長津湖》系列、《流浪地球》系列成為首位作品累積票房超過300億人民幣的中國演員，人氣亦隨之水漲船高，頗受大眾歡迎，但其實在拍攝這些電影之前，吳京已參演過大量電視劇，無論主角定配角，都給觀眾留下深刻印象，包括《太極宗師》的楊昱乾、《小李飛刀》的阿飛、《倩女幽魂》的諸葛流雲等，可謂年少成名。2005年，吳京前往香港發展，參演的首部電影就是《殺破狼》，飾演殺手Jack，雖然只是特別演出，但與甄子丹的對手戲相當精彩，也令更多人熟識。