尋找隱世巨聲︱Sixto Rodriguez逝世　退出樂壇竟意外紅遍南半球

美國唱作歌手Sixto Rodriguez於星期二（8日）逝世，享年81歲，離世消息由他的個人官方網頁公布，未有公開死因。



墨西哥裔唱作歌手Sixto Rodriguez日前離世，享年81歲。（imdb）

墨西哥裔美國人Sixto Rodriguez生於1942年，曾於七十年代推出兩張音樂專輯，包括他的主打歌《Sugar Man》與《I Wonder》，然而Rodriguez未有因此在美國走紅，繼而從樂壇消聲匿跡，但他的音樂卻隨盜版流傳到南非，更成為大熱，當地銷量遠超越貓王。Sixto Rodriguez的傳奇故事曾被拍攝成紀錄片《尋找隱世巨聲》（Searching for Sugar Man），更贏得2012年奧斯卡金像獎「最佳紀錄片」獎。

追蹤Sixto Rodriguez的傳奇故事曾被拍成紀錄片《尋找隱世巨聲》，並贏得2012年奧斯卡「最佳紀錄片」獎。（《尋找隱世巨聲》電影海報）

Sixto Rodriguez在七十年代推出兩張專輯《Cold Fact》及《Coming From Reality》後，因為未有走紅而淡出樂壇，過着深居簡出的生活，更有傳指他推出第二張專輯後自殺、在舞台演出期間吞槍自殺、過量吸食毒品致死等，全部均為失實，當時Sixto Rodriguez仍然住在底特律，過着一個普通工人的生活。

Sixto Rodriguez曾被誤傳在推出第二張專輯後自殺、在舞台上吞槍自殺、過量吸毒致命等跨張失實的傳聞。（imdb）

Sixto Rodriguez雖然在美國知名度甚低，但卻成為南半球的音樂巨星，分別在南非、澳洲及紐西蘭累積大量樂迷，而在資訊並不發達的年代，樂迷亦普遍相信他已經離世。然而互聯網的出現改寫了Sixto Rodriguez的下半生，他的女兒偶然在網上發現多個致敬父親的網頁，更有兩名南非忠實樂迷追蹤到他的下落，令他在1998年於南非展開循迴演唱會。