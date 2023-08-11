藍甲蟲︱DC全新超級英雄首登大銀幕　三代藍甲蟲接班人大起底

華納兄弟影片呈獻、DC全新超級英雄猛片《藍甲蟲》（Blue Beetle），今個八月暑假壓軸，首度披「甲」上陣，橫空現身！《藍甲蟲》劇情講述剛從大學畢業的海梅維耶斯（索洛馬里達那），本以為可以一展抱負，卻發現老家今非昔比。他還在摸索自己人生目標時，卻在不由他選擇的情況下，意外獲得來自外星的「聖甲蟲」，更選擇了他成為共生宿主。海梅擁有一副神奇盔甲及超乎想像的超能力，命運從此改寫！

DC全新超級英雄藍甲蟲首度被搬上大銀幕。（《藍甲蟲》電影劇照）

《藍甲蟲》將成為DC超級英雄首位拉丁美洲裔超級英雄。（《藍甲蟲》電影海報）

本片的演員陣容包括：《眼鏡蛇道館》索洛馬里達那（Xolo Maridueña）、《雷神奇俠》亞卓安娜拜拉薩（Adriana Barraza）、《毒梟》達米安阿卡薩（Damián Alcázar）、《鐵血戰士》艾皮狄亞卡莉歐（Elpidia Carrillo）、《馬諦瓦公寓》布魯娜馬爾柯辛（Bruna Marquezine）、《毒裁者》勞爾楚吉羅（Raoul Max Trujillo）、《死囚168小時》金像影后蘇珊莎拉頓（Susan Sarandon）、《藍精靈》佐治露柏茲（George Lopez）、《美國恐怖故事》貝莉莎埃斯科貝多（Belissa Escobedo），以及《低俗殭屍玩出征》哈維吉恩（Harvey Guillén）。

《藍甲蟲》由索洛馬里達那主演，演員陣容亦包括多位拉丁美洲裔著名演員。（《藍甲蟲》電影劇照）

三代「藍甲蟲」逐個捉

「藍甲蟲」的衣缽已經在 DC 漫畫中的角色中傳承了三代。每一代藍甲蟲都為角色帶來了獨特的方法和能力，展示了角色隨時間的演變。雖然他們的故事可能各不相同，但他們都通過藍甲蟲名字的遺產和賦予他們力量的聖甲蟲聯繫在一起。一同來看看每一代「藍甲蟲」的特色吧！

藍甲蟲的角色於DC漫畫中原來早已傳承了三代之多！（《藍甲蟲》電影劇照）

Dan Garrett（第一代）

最初的藍甲蟲 Dan Garrett 於1939年首次亮相。他是一位考古學家，他發現了一種被稱為藍甲蟲聖甲蟲的古埃及文物，然而利用其神秘力量令他獲得神奇力量，成為一名犯罪鬥士。但他的能力十分基礎，依賴於體能和智慧，而不是超人的力量。Dan Garrett擔任 Blue Beetle 的任期一直持續到20世紀50年代。

超級英雄藍甲蟲首次於1939年在DC漫畫中首次亮相。（《藍甲蟲》電影劇照）

Ted Kord（第二代）

1966 年，Ted Kord作為第二代Blue Beetle推出。與第一代不同的是他沒有任何超人的能力，也沒有被聖甲蟲寄生。相反，他依靠的是他天才級的智力所打造出自己獨樹一格的戰服、卓越的運動技能以及各種各樣的小玩意和高科技設備來打擊犯罪。Ted Kord是一個深受喜愛的角色，因其機智、足智多謀和正義聯盟成員的角色而聞名。不幸的是，泰德在2005年的《無限危機倒計時》故事情節中遭遇了悲慘的結局。

第二代的藍甲蟲竟然沒有超能力！（《藍甲蟲》電影劇照）

Jaime Reyes（第三代）

近年來最著名、最知名的藍甲蟲是Jaime Reyes，他於2006年首次亮相。如前所述，Jaime是一名少年，偶然發現了藍甲蟲聖甲蟲，並成為了第三個人承擔了藍甲蟲的衣缽。與他的前輩不同，Jaime的力量源自融合在他脊柱上的外星聖甲蟲。他擁有一套高科技裝甲，賦予他增強的力量、飛行、能量投射和其他能力。

第三代藍甲蟲亦即被搬上大銀幕的一代，於2006年亮相。（《藍甲蟲》電影劇照）