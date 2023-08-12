黃秋生神戲劇場分享會　大談舞台攝影︰我係隻雀你影到就影啦

由黃秋生與張珮華創立的神戲劇場今年創團十周年，秋生親自坐陣於《十年神戲・攝影展 Benny’s Eye & Dom’s Wood》展出期間舉行的四場分享會，內容涵蓋將於九月公演的《極地謎情》演前分享、動態拍攝美學分享、《秋生回憶》生命互動對談、法國戲劇文學分享。日前秋生出席第二場「鏡頭馳騁舞台與賽車場・動態拍攝美學分享會」時幽默大談秋生式哲學，惹得全場捧腹大笑。

黃秋生與大家分享動態攝影的美學。（大會提供）

分享會主題圍繞舞台與賽車攝影，除「十年神戲・攝影展」的策展人之一，活躍劇場及賽車拍攝的Benny呂陶然作分享嘉賓之外，更邀得香港擁有一級方程式全年證資格資深賽車攝影師Thomas林健輝一同分享動態攝影的美學。Benny指劇場與賽車攝影兩者有一個最大的共通之處，就是要自己去捕捉最好的一刻，與其他類型如廣告攝型不同，不能擺拍，沒有NG。

秋生指舞台拍攝，正如影雀一樣，「你無得叫隻雀停低再飛過一次畀你影。」（大會提供）

而秋生作為在舞台上被捕捉拍攝的對象，被問到會如何配合攝影師，他笑言：「正如影雀一樣，你無得叫隻雀停低再飛過一次畀你影。我係一隻雀，喺舞台上好自由到處飛，我會畀最好嘅演出你，你影到就影啦！」而Benny亦指，神戲十年的劇目很多元化，有些劇目如《Equus馬》、《仲夏夜之夢》等，又有特技，演員亦會在半空中飛，挑戰十分大，所以能夠揀選出來作展覧的，都是他最得意之作。

談到AI取代人類，秋生覺得兩者大有分別︰「「人類唔同AI，最值錢嘅地方就係出錯。AI係唔會做到人，因為人類出錯可以完全無法預計。」（大會提供）

談到動態攝影的技術，資深賽車攝影師Thomas直言其實攝影器材是其次，最重要是思考的角度，優秀的攝影師有強烈的閱讀能力，在一張相中融會各種有意義的元素外，亦包含美感。拍攝賽車要非常小心環境與安全，所有事都需要十分精準。而秋生作為演員，亦指自己首先追求精準，然後追求出錯，「人類唔同AI，最值錢嘅地方就係出錯。AI係唔會做到人，因為人類出錯可以完全無法預計。人類亦有一樣AI做唔到，就係越軌，出錯可以係無意，但越軌係有少少故意，呢啲AI扮唔到。」最後秋生亦主動為分享會作總結，「不論賽車或舞台劇，只有歡愉，閃瞬即逝。因為攝影，才令歡愉一刻變成永恆。」