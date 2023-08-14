鄧萃雯拍內地電影幾場戲搶盡風頭　展現神級演技登熱搜獲網民激讚

內地電影《孤注一擲》日前上映，一星期內大收17.7億人民幣，引起不少話題。演員名單包括張藝興、金晨、周也及王大陸等，不過最搶鏡要數只有幾場戲的鄧萃雯，其精湛演技驚艷大批觀眾，甚至登上微博熱搜，大批網民表示被她的演出震撼到。

雯女在《孤注一擲》戲份不多，但足以驚艷大批觀眾。（電影海報）

雯女近日專注在內地發展，然而產不算多，今次是相隔7年後再度參演電影，這部《孤注一擲》以詐騙為主題，雯女飾演賭徒王大陸的母親，劇情講到王大陸因負債累累而要尋死，眼見兒子在面前要輕生，雯女崩潰痛哭，這一幕令觀眾大為動容，紛紛在網上大讚雯女的演技太出色，仲話係整部戲的「幕後大佬」，成為最搶鏡的角色，更登上微博熱搜。

這一幕面對兒子自殘的戲碼，雯女的崩潰演出相當驚艷。（影片截圖）

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等了十多年的角色

昨日雯女亦於Instagram出Post宣傳《孤注一擲》，她透露這個角色對她來說意義重大：「自從拍過劇集「師奶兵團」之後，非常能感受到和社會群眾共鳴的重要；當年劇集不但拿了最高收視，受大眾喜愛，也讓我更明白回饋社會的意思和作用。賦予「社會意義」的影視作品很難得，值得支持。等了十多年終於再遇上這電影～孤注一擲。相信沒有一個父母想看見自己的孩子遇上詐騙，愛上賭博，被洗腦變得瘋狂和人性泯滅。沒有孩子的我，拍攝期間完全能感受那份切膚之痛，「孩子犯錯，一家賠上。」」。