柯震東破相後逐漸修復　宋芸樺春風演情侶：沒有吻戲！最純的純愛

Cine Fan夏日國際電影節（SummerIFF）今日（15日）正式開幕，電影節闊別兩年後再度舉行，為香港觀眾帶來開幕電影《請問，還有哪裡需要加強》，並邀請主演柯震東、宋芸樺、春風及導演九把刀作為嘉賓，為電影節開鑼打響頭炮。《請問，還有哪裡需要加強》劇情講述飾演台灣古惑仔的春風與柯震東，偶然遇上在髮廊工作的宋芸樺，春風更於漸漸對這位單純的女生產生好感，而春風與柯震東之間亦有一場男人的浪漫，故事青春浪漫之餘，亦極具喜感！

《請問，還有哪裡需要加強》導演九把刀（右一）與三位主演（右起）柯震東、宋芸樺及春風，今日出席夏日國際電影節開幕禮。（莫匡堯 攝）

主演《請問，還有哪裡需要加強》的柯震東、宋芸樺與春風，在電影節開幕禮上接受訪問，柯震東表示與春風合作十分好玩：「因為我們上一次合作電影是他來演我執導的《黑的教育》，這次能夠跟他一起演戲、演主角，感覺非常好玩！」第二次與九把刀導演合作的宋芸樺，繼《月老》後再次合作，宋芸樺表示：「這一部在拍攝過程中非常歡樂！當然還有我的老拍檔東東、新夥伴春風加入，所以我覺得喜歡喜劇的朋友一定要進戲院看！」

主演《請問，還有哪裡需要加強》的柯震東、宋芸樺及春風，於電影節上接受訪問。（莫匡堯 攝）

首次擔演九把刀執導電影的春風，表示對九把刀過去的票房佳績大感壓力，至於首次飾演男主角，他自言：「一開始壓力好大！到後來因為都認識了，所以就變得輕鬆一點。」與宋芸樺在電影中飾演情侶，二人表示電影非常純愛，春風笑指：「親密的倒是沒有，我們很純情！連牽手都沒有！」至於最難忘的戲份，春風表示：「有幾場哭戲非常難忘！」

宋芸樺於訪問中笑指，自己與春風的情侶戲份非常純愛。（莫匡堯 攝）

宋芸樺更表示：「有這麼純的片嗎？」（莫匡堯 攝）

宋芸樺亦笑指：「我們都沒有吻戲！是最純的純愛！有這麼純的片嗎？」在電影中，宋芸樺與春風雖然沒有親密戲份，但對白尺度相當出位，春風與宋芸樺笑指不會尷尬。宋芸樺於電影中不乏台語對白，她自言：「因為春風本身台語非常好，導演也知道我跟震東的台語不是很好，所以盡量沒有分太多台語的臺詞給我們。那時候我也問導演要不要學一下，他說沒關係，就用不是很標準的台語講，其實也蠻可愛的！」

宋芸樺自言台語不太流利，但導演九把刀則表示她說起不太標準的台語也相當可愛。（莫匡堯 攝）

柯震東在電影中有不少赤裸上身的戲份，他笑言不用刻意鍛練身體：「不用吧！因為角色本身就長那樣，沒有特意設計有六塊腹肌，所以自然就好！」至於早前無人機導致臉上的傷勢，柯震東表示：「有在做修復，已經比以前好很多了！」表示康復需時，再拍多幾部電影就會好。

柯震東表示自己臉上的傷勢正在好轉中。（莫匡堯 攝）

柯震東笑指康復要慢慢來，多拍幾部電影就會好。（莫匡堯 攝）

至於票房若在香港大好，三位主角考慮派福利，春風表示：「可以來香港開演唱會啊！如果電影票房不錯的話，我們就可以來香港開演唱會！」在電影彩蛋中預言會唱主題曲但最後未演唱的宋芸樺亦笑指：「雖然我沒有出過任何一張專輯，但也要來開！」而柯震東則笑指會擔任春風所屬樂隊玖壹壹的嘉賓。

春風笑指如果《請問，還有哪裡需要加強》在香港票房好，會來香港開演唱會作為福利，連從未出過專輯的宋芸樺亦表示自己也要來開。（莫匡堯 攝）