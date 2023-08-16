說笑之人｜袁富華再戰影帝　演輕度智障父︰表現不同程度的不靈活

天下一及英皇影業出品之電影《說笑之人》，由區焯文執導，袁富華（Ben）及吳肇軒領銜主演，伍詠詩、阮兆輝、陳麗雲及蔣祖曼主演。今日（16/8）公開首條預告及海報，並鐵定9月14日上畫。電影圍繞一名有輕度智障的單親爸爸華哥（袁富華 飾），與其獨力湊大的兒子文少（吳肇軒 飾）之間的故事，相信Ben哥有機會繼《叔‧叔》後，再挑戰影帝獎項。



袁富華在戲中，因小時候發高燒而影響腦部發展，變成輕度智障。（《說笑之人》劇照）

《說笑之人》講述飾演文少的吳肇軒，從小已經察覺父親華哥（袁富華 飾）跟其他成年人有點不同，說話沒邏輯、理解力差、容易被騙，懂事後才知道他智力比正常人低，母親更因而離家出走，留下文少子代母職，照顧父親。一次偶然機會，文少為了獎金參加棟篤笑比賽贏了，帶來無限滿足感，從而迷上棟篤笑！為找尋靈感，文少發掘生活中可笑之處，漸漸發現終極的笑話往往是苦中作樂，由在校時被同學恥笑、畢業後的工作艱辛、照顧華哥時的點滴、甚至是影響全球的世紀疫症……轉個角度一切都可以是歡笑之源。

袁富華由30多歲演到5、60歲，而扮演輕度智障的對談、動靜都恰到好處，沒有誇張演繹。（《說笑之人》劇照）

袁富華今次飾演的華哥，小時候因發高燒而影響腦部發展，變成輕度智障，預告片中見袁富華由30多歲演到5、60歲，而扮演輕度智障的對談、動靜都恰到好處，沒有誇張演繹。對該角色，袁富華演繹時都有花心思：「演出比以往有一定的難度，角色設定會隨着年紀增長，腦部有不同程度的損壞。演出時要表現不同年齡的肢體型態，例如手、腳方面都有不同程度的不靈活，要好小心去處理，所以這個角色對我來說頗有挑戰性。」

袁富華拍攝時，經常提醒自己保持手部扭曲、走路不自然的感覺，突顯出身體不平衡的一面。（《說笑之人》劇照）

預告片中，亦見袁富華模仿輕度智障人士的說話方法，他更指出最初開工時常要提醒自己保持手部扭曲、走路不自然的感覺，突顯出身體不平衡的一面，他直言：「比起平時需要更加用力去演，初初會較為疲倦。而且當習慣拍攝某個年紀及姿勢後，再跳拍到另一個年紀的場口時，需要運用身體更多的力量去令身體更繃緊演出。每次拍攝前都會做定功課，看清楚是拍哪個年紀的戲，再找出相對的肢體姿勢，有時屈得耐的確會令肌肉過份收縮繃緊。」

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袁富華和吳肇軒這對有趣父子並非首次合作，袁富華笑言：「經過今次緊密合作才發現我倆都是百厭星，非常有火花。就如我在戲中會煮飯，拍攝時會塞他多吃一點飯，不過軒仔都有還擊，例如我坐輪椅或剪頭髮時，他開始出蠱惑，剪崩我的頭髮。有時他在我身後都會令我害怕，不停去估他會搞甚麼怪。但經歷今次拍攝後，將我倆距離拉近，拍攝內容又圍繞着日常生活，引申出我們濃厚的父子情。」最後袁富華更搞笑指：「我們外貌都有啲似㗎，佢咁靚仔。」