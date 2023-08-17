美斯轉戰美職帶動用戶增長　AppleTV+推紀錄片揭球王鮮為人知一面

球王美斯轉戰美職加盟國際邁阿密成為全球焦點，早前Apple TV+已宣佈推出紀錄片，講述美斯在阿根廷國家隊的球員生涯，以及五次參加 FIFA 世界盃的經歷。今日（16日）再宣布與 SMUGGLER Entertainment 合作推出全新系列紀錄片節目，一連六集獨家報導美斯鮮為人知的一面。

球王美斯轉戰美職加盟國際邁阿密成為全球焦點。（IG圖片）

美斯曾在巴塞隆拿和巴黎聖日耳門度過了二十多年難忘的職業生涯，打破多個紀錄，帶來令人拍案叫絕的精彩表現。在帶領阿根廷國家足球隊勇奪 2022 年卡塔爾世界盃冠軍後，美斯加盟國際邁阿密，轉戰職業足球大聯盟，這一重大決定徹底改變了北美足球的形勢。

全新系列紀錄片將會揭球王鮮為人知一面。（IG圖片）

全新系列紀錄片透過前所未有的方式接觸美斯，讓領觀眾了解幕後故事，一暏史上最偉大的球員如何帶領全新隊伍征服球場、爭奪聯盟盃冠軍並挑戰難度更高的賽事。由北美球票飛速售罄創下紀錄，到首場賽事中在最後一刻踢入致勝一球，再到美斯與國際邁阿密隊友相處的時刻，節目將按時間順序帶觀眾了解美斯在美國的非凡歷程、他轉會國際邁阿密的心路歷程，以及隨著「美斯狂熱」（Messi Mania）席捲北美，他為北美足球產生的重要影響。

美斯轉戰美職令「美斯狂熱」席捲北美。（IG圖片）

這部尚未命名的紀錄片將會回顧這位七屆金球獎得主的精彩生涯，包括五次參加 FIFA 世界盃，以及 2022 年 FIFA 卡塔爾世界盃奪冠，讓觀眾重溫歷史上最精彩刺激的決賽。美斯更會化身旁白，為我們講述他在阿根廷國家足球隊的球員生涯，以親密且前所未有的角度道出他一步一步邁向世界盃冠軍的經歷。

AppleTV+亦取得美職聯的直播權。（IG圖片）

另外，Apple於今年2月跟美職聯MLS簽下了10年合作關係及取得直播權，同時Apple CEO Tim Cook 就在剛過去的季度財報電話會議上中，表示 Apple TV+截至7月1日的3個月內，已超出了其用戶目標。