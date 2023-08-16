烏托邦浩劫︱朴敘俊為角色恨心減7KG　酷夏拍寒冬戲着羽絨最辛苦

由李炳憲、朴敘俊和朴寶英等主演的電影《烏托邦浩劫》將於明天（17日）上映，電影以被大地震摧毀的廢墟城市首爾為背景，講述一班聚集在唯一一座未倒塌的「皇宮公寓」內外的人在生死關頭前的鬥爭。



朴敘俊飾演視家人為最首要的「金珉聖」。（電影劇照）

電影上映在即，主角之一的朴敘俊隔空接受傳媒訪問，分享了拍攝《烏托邦浩劫》的辛酸等。朴敘俊在戲中飾演住在皇宮公寓住戶之一的「金珉聖」，是位為了保護家人不惜一切的角色，他講到「珉聖」在不同情況下，多變的情感變化是最吸引他的地方。被問到角色與現實中自己有否相似之處？朴敘俊回答：「與群體憨厚地融合在一起的傾向，或在任何情況下都能忍耐和理解的性格和我很相似。而且『珉聖』對獨一無二的家庭有很強的責任感，實際上責任感也是我的一部分，所以我覺得這部分和我亦很相似。」

朴敘俊為角色減7KG，可惜因戲服而難以被發現。（電影劇照）

電影在夏天開拍，明顯見到演員們和工作人員的衣着差別。（電影劇照）

朴敘俊在訪問中講到由於「珉聖」的外表偏向瘦弱，為了拍攝所以他下苦功減去7KG。可是因為故事背景設定於冬天，在厚重的戲服下觀眾難以發現，但他依然配合角色決意減重。不過朴敘俊也講到減重不算最有挑戰性，因劇情設定在寒冬，所以反而需要在酷熱的夏天穿着羽絨拍攝才是最辛苦。充滿正能量的他亦補充，雖然拍攝時曾苦惱要如何完美地將角色呈現，但他視這些為好的壓力。

《烏托邦浩劫》內包含不同性格的角色，朴敘俊認為觀眾必定能代入其中。（電影劇照）

朴敘俊分享《烏托邦浩劫》中包含了各種各樣的角色，他希望觀眾收看時可以邊思考「如果是我會如何做？」，以及面對不同情況會以甚麼方法應對等問題，從而更代入在故事中。朴敘俊期待觀眾完場後可以一同分享各自的想法，相信會是一個有趣又特別的體驗。

萬一現實中發生同樣情況，朴敘俊表示會首先確保糧食充足。（電影劇照）

《烏托邦浩劫》將於8月17日上畫。（電影海報）

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