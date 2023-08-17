古天樂張智霖相隔27年還原《天地男兒》場面　網友：兩人依然靚仔

由邱禮濤執導，古天樂、張智霖、吳鎮宇、胡杏兒及周秀娜主演的香港電影《暗殺風暴》最近在廣州舉辦首映，一眾主創齊齊亮相，分享幕後故事，與觀眾互動。



主創現身廣州首映會。（微博@電影暗殺風暴）

今次的演員陣容有不少亮點，不止古天樂、張智霖再度合作，胡杏兒與張智霖也再度做情侶，引發大眾回憶殺。期間，有觀眾表示古天樂與張智霖首次合作是1996年的無綫劇集《天地男兒》，並拿出準備好的劇照，讓兩人現場還原經典場面。相中的他們身穿運動服，張智霖一手拎著電話，古天樂則在旁邊偷聽，當年只有二十多歲的兩人青靚白淨，青澀俊俏，顏值爆燈。現場張智霖與古天樂也應觀眾要求，即刻擺出相中Pose，即使27年過去了，兩人幾乎無變過，依然是大家心目中的男神。對此，不少網友都相當激動，留言道：「真的好懷念呀，這電視超好看」、「那時候的承康（古天樂角色）是神顏」、「兩個人都還是好看」等。

《暗殺風暴》改編自中國推理作家周浩暉的小說《死亡通知單：暗黑者》，講述轟動一時的「死亡通知單」事件再次出現，凡收到通知單的人，無論怎麼加強保護都無法逃過始作俑者Darker的「黑暗審判」。戲中張智霖飾演督察，而古天樂則犧牲色相，飾演又殘又毀容的乞丐，令人期待。

古天樂犧牲色相。（劇照）