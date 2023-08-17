金手指｜梁朝偉劉德華重現金融騙案　12月全球上映︰有原子彈效果

全城期待的電影《金手指》，由梁朝偉、劉德華、蔡卓妍領銜主演，莊文強編劇、導演，黃斌監製，自開拍以來已備受關注，年初於《香港國際影視展》公開的前導預告，已非常震撼。今日（17/8），英皇電影會於北京舉行電影發布會，而舉行在即，電影公司率先公開正式海報及全新預告，並宣布定檔今年12月30日，內地、香港、澳門、台灣，以及新加坡、馬來西亞、澳洲、紐西蘭、英國、美國、加拿大等地全球同步上映，兩大影帝梁朝偉、劉德華正面交鋒！

（《金手指》海報）

一百蚊到一百億

《金手指》定檔海報中，雙雄合體亮相，角色塑造性格鮮明，梁朝偉飾演的程一言以睥睨眾生之姿坐擁錢財之上，劉德華飾演的劉啟源則莊重堅定，試圖於金錢迷局之中俯瞰真相。而預告則以「100」入局，引出了一段「用100元賺100億」的不可能人生，為一場橫跨15年的雙雄博弈揭開序幕！

梁朝偉在預告中充滿邪氣。（《金手指》預告截圖）

劉德華在戲中與梁朝偉本是朋友，但在公義上成為敵對。（《金手指》預告截圖）

全新預告中，一開場程一言（梁朝偉 飾）的一句對白︰「其實喺香港做生意真係幾好玩！」讓觀眾感受到他的勃勃野心，而鏡頭一轉，調查員劉啟源（劉德華 飾）帶著大隊人馬來勢洶洶，並質問程一言：「啲錢喺邊度嚟？」程一言笑容玩味十足，一段「用100元賺100億」的暴富傳奇就此展開。

「就係冇人敢玩過，先有原子彈效果嘛！」

梁朝偉一改招牌低調沉鬱的演繹手法，全情投入程一言的「狂妄國度」，而對於自己的財技，更以一句︰「就係冇人敢玩過，先有原子彈效果嘛！」更顯其目中無人。預告最後，梁朝偉與劉德華對坐而視，在變幻的光影中，二人的神情和關係也愈發撲朔迷離，對於梁朝偉、劉德華於《無間道》後20年的再次世紀合體，不少網友感嘆道：「這是華語電影史經典陣容的絕版復刻！」

梁朝偉的狂放演繹，令人眼前一亮。（《金手指》預告截圖）

在年初的發佈會上，《金手指》的男主角之一梁朝偉便分享今次角色對他而言是非常新鮮，好少機會嘗試呢類型。「今次我覺得係點樣由一個普通人、受過高等教育，後來因為好多因緣、機會，慢慢成為一個世紀詐騙案嘅主謀。」至於另一男主角劉德華亦曾表示，今次是重新再審閱一下偉仔呢個人。「今次真係感受到唔一樣嘅一份邪氣。」