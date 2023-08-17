《恐怖在線》15週年鬼王搞舞台劇　跟紙紮公仔影海報︰冇乜嘢嘅

「鬼王」潘紹聰（Edmond）的皇牌節目《恐怖在線》向來深受聽眾歡迎，繼2014年將靈異劇《尋魂記》搬上劇場演出後，今年踏入15周年，再次重臨劇場，以《恐佈在線》經典真人真事鬼故《有心人》作為藍本，改編成劇目《死鬼老婆》，並由恆仔@ToNick（趙善恆）、麥東（麥沛東）、童童@小薯茄（蔡曉童），聯同演員梁嘉進和歐芷菲演出，而下半場將由「鬼王」潘紹聰隆重登場，將《恐佈在線》搬上舞台，即場舉行分享會，帶來全港首個劇院即場同你講鬼故，觀眾可以隨時分享靈異經歷，幾百人「一齊聽，一齊驚」，分分鐘不速之客出現你左右！

四位演員跟兩個紙紮公仔影海報，氣氛一流。（《死鬼老婆》海報）

由「鬼王」潘紹聰領軍，《恐佈在線》15週年推出的舞台劇《死鬼老婆》X「恐佈在線」現場版，將於2023年10月20日至10月29日假灣仔香港藝術中心壽臣劇院隆重公演。為配合鬼故元素，早前一眾演員齊集拍攝海報及造型照，他們打破禁忌與紙紥公仔排排坐影相。對於這個構思，Edmond表示想讓大家有「一睇你就明」的效果，他說︰「紙紥公仔令人聯想到同鬼有關，將佢放喺度，無需多講都知係咩事，睇到呢張相會有啲驚。」問到Edmond首次同紙紮公仔影相有何感受？他謂︰「真係第一次咁……close，不過都冇乜嘢嘅。」

潘紹聰都係第一次同紙紮公仔近距合照。（《死鬼老婆》相片）

被Edmond形容有膽量的童童，她笑指自己看電影《回魂夜》都會驚。（《死鬼老婆》相片）

而被Edmond形容有膽量的童童，她笑指自己看電影《回魂夜》都會驚，今次要演出鬼故事，她坦言豁了出去︰「我屋企人好鍾意聽Edmond節目，自己就第一次演恐佈故事，都有啲緊張，我屋企人會從旁提點我要注意啲咩。」

至於首次接觸鬼故事的恆仔笑指會做足「防衛」，他說︰「我會同佢（指紙紥公仔）講聲唔好意思先，都會問Edmond有冇啲水（指碌柚葉水）或吉祥物畀我帶住，心靈上有啲保護。」本身是Edmond擁躉的麥沛東，穿上厚厚毛褸與紙紥公仔並肩而坐，他笑指自己的「毛茸茸」造型浮誇得來有點驚喜，他說︰「着住件褸又冇想像中咁熱，有Edmond喺度都知個主題，我自己又唔係好驚冇毛管戙，反而有點意外個造型都幾match到主題。」