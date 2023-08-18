藍甲蟲｜女主角Bruna Marquezine身材火辣　仲係尼馬一生中最愛？

DC超級英雄電影《藍甲蟲》（Blue Beetle）本周上映，電影是James Gunn接管前的DC拼圖，同時亦是首位拉丁裔超級英雄。《藍甲蟲》劇情講述剛從大學畢業的海梅維耶斯（Xolo Maridueña飾），本以為可以一展抱負，卻發現老家今非昔比。他還在摸索自己人生目標時，卻在不由他選擇的情況下，意外獲得來自外星的「聖甲蟲」，更選擇了他成為共生宿主。海梅擁有一副神奇盔甲及超乎想像的超能力，命運從此改寫。

《藍甲蟲》將成為DC超級英雄首位拉丁美洲裔超級英雄。（《藍甲蟲》電影海報）

Xolo Maridueña成為首位拉丁裔超級英雄。（劇照）

除了留意22歲主角拉丁裔小鮮肉Xolo Maridueña之外，女主角Bruna Marquezine亦值得留意。現年28歲的Bruna自4歲開始以童星演員的身分在巴西火速爆紅，其後更在2003年在Melhores do Ano頒獎禮中獲得最佳兒童女演員獎，後來更因為劇集《Mulheres Apaixonadas》的演出獲得五項大獎，備受肯定。不過最為人熟悉的，就是她與球星尼馬的戀情。

女主角Bruna Marquezine亦值得留意。（IG圖片）

Bruna身材超火辣！（IG圖片）

Bruna與尼馬於2012年在里約熱內盧狂歡節慶祝活動中認識，並在不久之後開始約會。兩人拍拖6年來多次離離合合，Bruna更陪伴了尼馬經歷多個人生重要時刻，包括在2014年巴西世界盃前尼馬受傷離場及從巴塞隆拿轉會至巴黎聖日門。

Bruna曾與球星尼馬拍拖6年，兩人經常一同出席公開活動。（VCG）

兩人因工作而經常要異地戀，還要面對信任這個重大的考驗。同樣是公眾人物的二人受到傳媒的關注，兩者各自緋聞不斷，加上聚少離多，令兩人經常吵架，結果不歡而散。儘管兩人分手，但尼馬曾經公開以「唯一真正喜歡過的女人」來形容Bruna，更表示：「完成比賽後，我會擁抱一個對我來說非常特別的人。」

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