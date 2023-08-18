暗殺風暴｜周秀娜望挑戰解剖　胡杏兒古天樂同場得一幕︰嫌少囉

香港警匪動作電影《暗殺風暴》今日（17日）舉行慈善首映禮，主演電影的古天樂，攜同張智霖、呂良偉、胡杏兒、周秀娜等一眾演員一同出席，為電影造勢。兩大女主角胡杏兒與周秀娜於首映上接受傳媒訪問，分享拍攝點滴。

《暗殺風暴》兩大女主角胡杏兒及周秀娜一同出席電影慈善首映禮。（劉智源 攝）

胡杏兒自言戲份主要與張智霖合作，更大爆拍攝時Chilam將一大段對白臨場提出改由自己演繹，杏兒笑指：「我哋排排下戲，佢突然間同導演講『我覺得呢段對白應該係佢講！』吓！好大段喎！畀妳10分鐘背好佢啦！」杏兒更表示可惜未能與其他演員同場：「同古老闆就得一場戲啫，但係都見到佢嗰個恐怖妝，覺得好勁！真係變咗另一個人咁，但真係嫌少囉！希望可以呢部收得再有續集！」

胡杏兒與周秀娜於首映禮上接受訪問時，胡杏兒笑指與其他演員戲份不多，甚至嫌與古天樂對戲戲份少。（劉智源 攝）

至於在《暗殺風暴》劇情中，兩大女主角合作的戲份，周秀娜表示：「好得意嘅，我哋主要嘅戲份都係同Chilam，我係喺現實中查案，所以係好少合作。」而飾演鑑證科警察的周秀娜，於首映上提及有解剖戲份，被問到會否因為血腥而發惡夢，娜姐笑指：「其實好少拍到解剖嘅場口，同埋如果係拍我主觀鏡頭解剖條屍，其實好少血，所以今次套戲好少呢啲場口，多數都係出現場搜證！如果你問我有一部戲可+/以拍呢啲場口，都幾有挑戰性！我自己本身都幾鍾意查案。」