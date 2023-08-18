金手指 | 蔡卓妍指有劉德華很安心　被踢爆糗事：拍Poster睡著了

由梁朝偉、劉德華、蔡卓妍（阿Sa）主演的電影《金手指》於17號舉辦全球定檔發布會，將於12月30日上映，一眾主創齊齊亮相現場，與觀眾分享拍攝趣事。



主創齊聚全球定檔發布會。（VCG）

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今次除了兩大影帝超過20年再世紀合體之外，阿Sa與劉德華也是相隔18年二度拍戲，她大讚無論戲裡戲外，與梁朝偉、劉德華合作都是天王級的感受，並表示他們的作品一直陪伴自己成長，阿Sa大讚道：「有華仔哥在的時候，我會很安心，因為他會給我很大的安全感，我們不用拍戲的時候，他都會跟其他演員還有其他的工作人員打成一片，他會講一些很好笑的事情，所以很輕鬆。」而對於阿Sa的感受，劉德華也予以認同，並笑言：「她真的拍戲很安心，跟我們一起，我還記得我們幾個人拍Poster的那一天，我們幾個人躺在床上，她就睡著了，真的拍拍拍……誒，起來了起來了。」令一旁的阿Sa不好意思地說：「你要再說了。」非常可愛。

阿Sa表示同劉德華拍戲很安心。（VCG）

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劉德華與阿Sa、楊采妮曾於2005年合作電影《再說一次我愛你》，其中一張海報是三人躺在床上睡覺，戲中劉德華一人分飾兩角：阿Sa老公、楊采妮前男友，劇情講述阿Sa因一次交通意外離世，將心臟捐給楊采妮，其後再與劉德華發展戀情。其實阿Sa也曾經多次提及同劉德華拍戲時睡覺的經歷，指當時有一場戲在病床上的戲份，在劉德華講對白時，自己因為太累睡著了，之後醒返想起正在拍戲，感到好丟架。

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