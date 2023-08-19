請問還有哪裡需要加強｜專訪三大主角　柯震東分享追女仔最大秘訣

九把刀執導及編劇新作《請問，還有哪裡需要加強》將於下星期在香港上映，他跟三大主演春風、宋芸樺及柯震東日前來港宣傳，期間接受《香港01》專訪大談拍攝趣事，柯震東更分享獨有追女仔秘訣，答案令人相當意外！

攝影：葉志明



饒舌歌手出身的春風第一次當電影男主角，認為導演給他最大的幫助是：「給我這兩位天使（宋芸樺、柯震東）跟我一起上班」。

《請問，還有哪裡需要加強》改編自九把刀於2010年出版的小說《精準的失控》其中一個章節，講述黑幫泰哥（春風 飾）在一次黑道火拼中身受重傷，垂死之際躲進洗頭妹阿芬（宋芸樺 飾）的髮型屋並在她的掩護下躲過一劫，兄弟幫從此發誓要為大佬報仇。看上了阿芬的情義，大難不死的泰哥向她展開猛烈的求愛攻勢，吹雞召集高腳仔（柯震東 飾）及一班社團兄弟「獻頭」助攻追阿芬，讓剪髮技術九流的她練習剪頭髮！泰哥使出渾身解數攻陷阿芬之際，火拼事件的幕後黑手再次現身大開殺戒…在求愛與復仇之間，癡情大佬到底能否成功報仇，並順利出pool贏得美人歸？！

戲中性格火爆的柯震東，笑言：「終於有一部戲可以做自己很開心」。

戲中春風為追求宋芸樺可謂扭盡六壬，過程中作為春風手下的柯震東亦提供了不少貼士，問兩位大男生有什麼追女仔秘訣，春風笑說：「帶他（柯震東）出去就很容易成功了，就檢他不要的就好了」，而柯震東就一臉正經說：「要對你的生活很有熱情，非常有熱情的去賺錢（笑），就是你賺很多錢以後，感覺比較容易成功，終於還是要過比較好的生活」。

宋芸樺聽罷說：「我覺得他們都在亂講一通，相處最重要」，柯震東插嘴：「但他負債累累」，宋笑說：「但也盡量不要欠錢啦，喜歡對自己的工作有熱情的人工作的時候很有魅力」。

宋芸樺指「阿芬」一角跟本身性格落大頗大：「常常拍到不知道自己在拍什麼」。

兩位男生都說喜歡性格直接一點的女生，柯震東表示原因是：「因為到了一個不想去猜對方在想什麼的年紀」。

全片其中一個亮點就是春風與宋芸樺的爆笑床戲，問春風會否覺得尷尬：「那時候已經熟了，不會尷尬，就覺得好玩」，宋芸樺補充說：「那一場比較難的是他台詞很多，然後我要被他的話感動，正常生活上不會講那些話，不會被那些話感動到落淚，但當下演的時候真的有這個感覺」。

春風指跟宋芸樺變熟了，拍「床戲」時都不會尷尬。（劇照）