死侍與狼人︱率先披露13個彩蛋　用一件武器致敬一代香港武打巨星

Marvel超級英雄電影最新力作《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine）昨日（24日）正式上映！賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）事隔六年再度飾演死侍，更與曉治積曼（Hugh Jackman）在《變種特攻》裡飾演的元祖級主角狼人破天荒同框，在影迷敲碗期待多年後終於面世！作為Marvel親生仔，《死侍與狼人》亦照舊有海量超級英雄彩蛋，讓粉絲與其他作品扣連，以下將盤點13個重要彩蛋，考考大家入場的眼力！

作為Marvel親生仔，《死侍與狼人》亦照舊有海量超級英雄彩蛋，讓粉絲與其他作品扣連，以下將盤點13個重要彩蛋，考考大家入場的眼力！（《死侍與狼人》電影劇照）

以下立即為大家盤點《死侍與狼人》彩蛋，內容涉及重大劇透成份，未買飛入場的觀眾讀者慎入！

以下內容涉及重大劇透成份，未買飛入場的觀眾讀者慎入！（《死侍與狼人》電影劇照）

美國隊長：Language！

由基斯伊雲斯（Chris Evans）飾演的美國隊長為MCU最重要的超級英雄之一，亦是復仇者聯盟的靈魂人物。向來忠誠正直的美國隊長，最令人難忘的對白除了一句「Avengers Assemble」以外，應該就是在《復仇者聯盟2：奧創紀元》頭場大戰期間所說的「Language！」制止並肩作戰的同僚講粗口！

美國隊長在戰鬥期間仍制止復仇者講粗口，這個笑位堪稱一絕！（《復仇者聯盟2：奧創紀元》電影劇照）

但在《死侍與狼人》劇情中，基斯伊雲斯以《神奇4俠》的霹靂火現身，脾氣與修養遠差於美國隊長，在字幕後的片尾彩蛋中更出盡全力吐嘈，當中更夾雜大量粗口，與美國隊長出場13年以來的形象反差極大！觀眾一定要留低看完片尾彩蛋才散場！

但基斯伊雲斯今次飾演霹靂火，脾氣自然有返咁上下火爆！（《神奇4俠》電影劇照）

《盧根》X字墳墓

曉治積曼由2000年上映的《變種特攻》開始飾演狼人，直至2017年上映的絕作《盧根》（Logan）才因為犧牲生命而「畢業」，當時結局裡「小狼女」亦以X字作為盧根的墓碑，代表他「最後一位X-Men」的身份。在《死侍與狼人》開場中，死侍為了證實自己宇宙裡的狼人真的死亡，於是找到盧根的X字墳墓，更無禮地挖掘開墓穴，將盧根化成「金鋼骷髏」的的屍體掘出，透過這個細節，亦將兩部相隔七年的電影劇情連接。

估唔到死侍連盧根個墓都掘起埋！（《盧根》電影劇照）

致敬李小龍

死侍掘開盧根的墓地後，被時空管理局（TVA）的部隊追捕，笑言不出武器的死侍，於是用盧根的「金鋼骷髏」作武器，更以盧根的臂骨用作雙截棍一樣殺敵！死侍的打鬥自第一集始已經玩味十足，今次更以雙截棍向一代香港武打巨星致敬，認真有心思！

死侍仲用雙截棍致敬李小龍！（《死侍與狼人》預告截圖）

點擊觀看更多驚喜彩蛋：