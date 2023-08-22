凸務之王︱最強美魔女Elizabeth Hurley大解放　全裸瞓浮床極誘人

「惡搞版007」電影《凸務之王》（Austin Powers）為九十年代人氣美國喜劇系列，由諧星Mike Myers及Elizabeth Hurley主演，以情場玩家、兼職特務Austin Powers執行任務，對抗邪惡博士為劇情主軸，並大玩當年流行的007《新鐵金剛》系列電影元素。《凸務之王》系列女主角，現年58歲的Elizabeth Hurley，在電影上映時為32歲，並從電視框進軍大銀幕，當時Elizabeth Hurley五官非常精緻亮麗，身材亦極為性感火辣，甚至不輸正式的「邦女郎」！

Elizabeth Hurley的代表作為九十年代喜劇系列《凸務之王》與Mike Myers合演。（《凸務之王》電影劇照）

Elizabeth Hurley當年的性感程度爆錶，不輸正式的「邦女郎」。（《凸務之王》電影海報）

現年58歲的Elizabeth Hurley，已成為人母之餘，亦不時現身於電視劇及電影中，就算已年近六旬，外貌與身材依然保持得宜。正值夏日，Elizabeth Hurley於社交媒體上分享日光浴影片，更全裸上陣、躺在西瓜浮床之上，向鏡頭揮手。Elizabeth Hurley在影片裡大晒苗條曲線及長腿，不論纖腰與細腿均與當年一樣緊緻，堪稱最強美魔女。可惜影片中，Elizabeth Hurley未有大晒傲人上圍，令不少留言的網民高呼：「翻轉身過來好嗎？」

Elizabeth Hurley趁夏日大解放，全裸躺在西瓜浮床上。（Elizabeth Hurley IG影片截圖）

現年58歲的Elizabeth Hurley，身材保養得宜。（Elizabeth Hurley IG影片截圖）

Elizabeth Hurley在影片中大晒纖腰及長腿，可惜未有分享傲人上圍。（Elizabeth Hurley IG影片截圖）

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