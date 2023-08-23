劉德華大型藝術展即將開幕　漏夜拆箱見證《天若有情》展品誕生

劉德華首度跨界藝術圈，舉行個人入行40年首個大型藝術展 《1/X劉德華的藝術空間》，將於8月25日至9月9日假西九文化區自由空間FREESPACE隆重舉行。開幕在即，華仔跟團隊不分畫夜，馬不停蹄在場地進行設置工作。日前，華仔跟五位參與的當代藝術家，率先分享今次展出作品。

劉德華今次合作的五個單位藝術家，左起︰黃玉龍，黎意雄及梁子程@STICKYLINE，劉德華，許倬爾、林于思及莫偉康。（大會提供）

華仔親自到場指揮監督整個場地設置工作，過程跟團隊有講有笑，華仔指心情輕鬆多於緊張。「我較為平常心，因為整個藝術展都是在一個較生活化和自在的氛圍下進行，相對來說，這次反而沒有舉行演唱會那麼大壓力。」

大家預祝展覽順利。（大會提供）

華仔更在深夜時分參與藝術品拆箱過程，見證其中一個「小朋友」，煣合《天若有情》主題的展品誕生，並率先披露當中某些作品，直言非常期待。「當然期待是因為有很多作品都是隨機性的創作，我畫的國畫、月亮藝術裝置，我都大約了解到如何，但其他作品如禪繞、電單車結晶裝置等，很多都是我想像以外，都非常期待開箱見證成品。」

展品在午夜運到，劉德華全程監督。（大會提供）

今次參與的五位當代藝術家，華仔非常欣賞亦主動逐一介紹。雕塑家黃玉龍會以Hip Hop及街舞為主題創作雕塑，華仔就視對方的作品，為今次藝術展的中心。而唯一一位參與的女性藝術家許倬爾，就會以華仔的經典作為主題，創作一系列象徵愛情的結晶藝術。「作品正好跟華哥的《天若有情》裡面貫穿的一個主題非常貼合，裡面的愛情也是非常轟轟烈烈和淒美，但又是很脆弱和傷感。」

至於兩位香港藝術家代表黎意雄和梁子程組成的STICKYLINE團隊，亦同樣受華仔的經典電影啟發，以《大隻佬》一片創作出別開生面的幾何紙雕。華仔亦會跟藝術家林于思合作國畫，他們從華嚴經的經文得到靈感去創作。林于思還即場被爆非常喜歡唱歌，華仔立即有新主意「我們下一次就找一首歌，然後我用那首歌作為藝術品去畫畫，再送給老師。」林于思聽到都拍手表示期待。華仔亦特別介紹策展人莫偉康，感謝對方參與，成為他跟藝術家之間的橋樑，莫偉康表示：「今次合作很順暢，華哥就是那種合作起上來不能停手的那種人，然後都比我想像中多了很多作品。」

華仔坦言沒有緊張，反而是期待。（大會提供）

華仔又指今次藝術展紀錄了他們過去4個月的籌備生活，大家亦從中找到藝術靈感，希望入場的觀賞者都感受到他們的誠意。「我們就是很真誠去經過了這幾個月，然後把作品創作出來，我覺得，亦認為絕對會打動到大家的，再次感謝他們和團隊。」