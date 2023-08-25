阿蘇嘉︱黑武士唯一親傳女弟子出山　締造星戰首場女女激光劍大戰

《星球大戰》（Star Wars）全新原創劇集《阿蘇嘉》（Ahsoka）已於8月23日正式啟播，推出首季頭兩集，並將每星期三持續更新。劇集首次將動畫《複製人之戰》女主角阿蘇嘉真人化，並由非裔美國女演員Rosario Dawson主演，劇情講述「黑武士」Anakan Skywalker唯一親傳女弟子Ahsoka Tano，於師父黑化投向帝國後隱姓埋名，並與叛軍一同對抗帝國統治，途中更收下多位徒弟進行絕地武士訓練，劇集亦於帝國倒台後數年的新共和國裡開始。

《星球大戰》全新劇集《阿蘇嘉》，以黑武士Anakin Skywalker的唯一親傳弟子阿蘇嘉為女主角，並由非裔美國女演員Rosario Dawson主演。（《阿蘇嘉》劇集截圖）

阿蘇嘉首次從動畫化成真人版，是目前唯一一位專門使用雙劍的絕地武士。（《阿蘇嘉》劇集截圖）

阿蘇嘉的一眾徒弟中，亦包括叛軍英雄之一，出身曼達洛族的Sabine Wren，雖然她與阿蘇嘉脾性不合，天份亦不及其他同門，因此沒有完成絕地武士，然而亦為戰爭立下大功。在新共和國成立後，帝國餘黨企圖密謀復辟，竟派出從前出身於絕地武士廟的前絕地武士執行任務，其中暗黑系女絕地武士徒弟Shin Hati，在爭奪帝國軍殘餘勢力基地地圖時，與Sabine以激光劍大戰，締造《星球大戰》自1977年上映47年以來，史上首次「女女激光劍大戰」！

曼達洛族的Sabine Wren，是阿蘇嘉的徒弟之一。（《阿蘇嘉》劇集截圖）

曼達洛族的Sabine Wren為阿蘇嘉的絕地武士徒弟之一。（《阿蘇嘉》劇集截圖）

Sabine的對手是同為絕地武士徒弟級數的Shin Hati。（《阿蘇嘉》劇集截圖）

Sabine Wren與Shin Hati的一戰，締造了《星球大戰》史上，首次「女女激光劍大戰」！（《阿蘇嘉》劇集截圖）

尚未完成絕地武士的Sabine，因為疏於訓練，實力遠差於暗黑原力訓練出身的Shin Hati，在大戰中節節敗退，最後亦被激光劍刺穿腹部，幸得師父阿蘇嘉及時趕到，才能成功救回一命。

Sabine因為尚未完成絕地武士的訓練，亦疏於練習劍術，所以一上陣便節節敗退。（《阿蘇嘉》劇集截圖）

Sabine在決鬥中陷入苦戰。（《阿蘇嘉》劇集截圖）

Sabine更被Shin Hati用劍刺穿腹部。（《阿蘇嘉》劇集截圖）