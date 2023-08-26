劉德華展覽重現《賭俠》經典情侶　網民笑言︰刀仔揀正西九龍

劉德華入行40年，首個個人藝術展覽《1/X劉德華的藝術空間》，於昨日（25日）在西九開幕，一眾圈中好友亦有到場支持。其中，認識劉德華多年的陳法蓉，與朱玲玲、王愛倫、向海嵐等一眾圈中好友一同參觀展覽，並於會場內與華仔合照留念。陳法蓉於社交媒體上分享相片，其中與劉德華的合照更驚喜重現《賭俠》經典銀幕情侶，令不少網民表示回憶滿滿！

陳法蓉昨日到劉德華首次舉辦的藝術展覽，支持多年好友！（陳法蓉IG圖片）

劉德華更與陳法蓉、朱玲玲、王愛倫及向海嵐等多位港姐貴賓合照。（陳法蓉IG圖片）

1990年上映的喜劇《賭俠》，由劉德華、周星馳、張敏及陳法蓉主演，為陳法蓉首部參演的電影。陳法蓉於《賭俠》裡飾演「龍五」的細妹「龍九」，負責保護劉德華飾演的陳刀仔，並與刀仔展開曖昧的工作關係。陳法蓉飾演的龍九為人高冷嚴肅，劇情中刀仔熱烈追求龍九，燭光晚餐一幕被星仔整蠱、倒瀉紅酒、令龍九能大晒黑絲長腿的一幕，相信最令觀眾深刻。

陳法蓉在《賭俠》中龍九一角，相當黑面。（《賭俠》電影劇照）

劉德華在《賭俠》追求龍九期間倒瀉紅酒、陳法蓉大晒黑絲長腿的一幕，令人非常深刻。（《賭俠》電影截圖）

事隔33年，刀仔與龍九激罕同框再聚，二人狀態依然保持極佳，顏值多年來並未改變，而陳法蓉更與當年一樣維持一頭短髮，與龍九相同的一大特徵不變。不少網民在陳法蓉的相片下留言：「刀仔龍九終於合體！」更以當年《賭俠》裡的笑話及角色大開玩笑：「刀仔展覽揀正西九龍！」笑言刀仔多年來對出名黑面的龍九似乎仍然念念不忘！

「刀仔」劉德華與「龍九」陳法蓉的合照，喚起不少網民的回憶！（陳法蓉IG圖片）

陳法蓉多年來保持着一頭短髮，亦為當年龍九的一大特徵。（陳法蓉IG圖片）