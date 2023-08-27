ERROR拜見杜琪峯遲到肥仔急致歉　杜Sir︰超過15分鐘就錯到不得了

ViuTV全星暑假系列，ERROR主持的《ERROR自作業》播出最後一集，當中除了有ERROR自組的短期樂隊組合死腳膠，唱出苦練多時的《死腳膠404》，壓軸還有個突擊環節，考驗ERROR四子是否準時的藝人，而劇組只透露約會時間和地點，並未講到當日原來係拜見全行出名最惡，最有威嚴的杜Sir杜琪峯。



杜Sir一早到等四位現身。（影片截圖）

保錡第一眼唔認得杜Sir

節目組有此安排，原因是過去ERROR在開工時遲到，被傳媒大肆報道，為洗脫罪名，就特別安排這個環節，跟觀眾一齊見證ERROR其實好守時。當日節目組約了四子下午2點半西貢一食店等，嘉賓杜Sir一早到現場。節目組先問杜Sir在影視圈，準時重唔重要？杜Sir︰「好緊要，演員的修養嚟講，準時係必須，人哋尊唔尊重你，你尊唔尊重人哋，守時係好重要。（如果演員準時但被傳媒唱衰咪好冤枉？）冇得屈，傳得出嚟都似似地，空穴來風。」

保錡最準時，仲早到，但第一眼唔認得杜Sir。（影片截圖）

等隊友期間由仔錡招呼杜Sir。（影片截圖）

到接近2點半時，ERROR四子分別先後去到集合地點，其中保錡比原定時間早49秒到，但他踏入小店後，竟然唔認得杜Sir，以為只係普通食客一名。而隨後到的分別遲到4分59秒的肥仔及5分鐘的阿Dee，兩位一跑到見到杜Sir都大驚，肥仔更立即向大師鞠躬致歉，Dee亦隨即跟上。而最後到步的193，比法定時間遲6分04秒。

杜Sir︰「超過15分鐘就錯到不得了」

問到杜Sir對於幾位的準時表現，大家都以為會大發雷霆，但竟然冇，仲話有人情講︰「咩叫準時吖？（肥仔︰剛剛踏正約定時間或提早到）咪就係！遲5分鐘內當冇嘢，超過15分鐘就錯到不得了。人情係15分鐘，超過就一定有啲事。」所以在杜Sir準時的準則下，ERROR四子都通過測試，及格。」

193最遲到，但到步就跟杜Sir行「教父禮」錫手緩和氣氛。（影片截圖）

除了準時大測試，今次見面ERROR都想向杜Sir請教在影藝圈生存及演技方面的問題，杜Sir先問幾位講說話係咪都向來冇句真，唔夠老實？193︰「講太多老實說話會畀人炒作，我哋就開始驚。」杜Sir立即回應這個擔心︰「炒你要多謝佢啦，唔係點會有人識你。」

家輝在《大事件》首次跟杜琪峯合作，亦成為他改戲路之作。（《大事件》劇照）

借張家輝作例子ERROR都可改戲路

由於ERROR是搞笑見稱，Dee哥提到每想扭轉這形象，都想起張家輝。剛好張家輝改戲路後，都有拍下杜Sir執導的作品，第一部就是《大事件》。杜︰「佢都有問我點解搵佢？得唔得都要試一試先知，事實證明佢係得，好穩定地表現自己不似以前那個。觀眾買飛入場就係想睇你嗰隻（搞笑）張家輝，你唔畀嗰隻我睇，咁你畀咩我睇？所以你要超越舊有的自己，如果你想改變演戲路線，就要修煉。」

肥仔問自己的身形是否教少有發揮機會？杜Sir︰「唔通林雪靚仔過你咩？」(《放逐》劇照)

四子都急急想向杜Sir請教演藝的發展。（影片截圖）

肥仔有問影視圈中是否較少需要如自己身形的演員？杜Sir︰「唔通林雪靚仔過你咩？把握到個角色，讓人認知咗你就有個肯定，然後每一次都係一個機會去肯定自己，同身形體重無關係。」而最後大家都約定想參與杜Sir的作品，希望演出其中一角。