美少年之戀｜劇情影射「劉公子」　本尊嫌Joe Junior老指明要佢演

1998年楊凡執導的《美少年之戀》，是港產片少數獲正面評價的同志題材電影，兩大男神吳彥祖與馮德倫亦憑此片人氣急升。戲中除了幾位男角的愛慾情仇引人入勝，劇情亦影射1995年富商劉定成涉及的警員裸照事件，劇組找來Joe Junior飾演影射劉定成的「Gucci」一角，但原來劉公子並不滿意此安排，且心中早有最適合的人選！

戲中吳彥祖與Joe Junior上演「火辣」場面。（電影截圖）

Joe Junior在《美少年之戀》熱衷於拍攝紀律部隊人員的裸照，之後更與吳彥祖有一場親熱戲，撫摸吳的胸脯及親吻其身體。早年有媒體訪問劉定成，他承認透過導演劉國昌介紹而認識楊凡，承認劇情以他的真實經歷改編，不過原來他當時嫌棄Joe Junior年老兼禿頭，曾要求由江華飾演自己，但最終還是起用了Joe Junior。

Joe Junior被劉公子嫌棄「又老又禿頭」。（影片截圖）

劉公子認為由江華飾演他最適合。（資料圖片）

而Joe Junior亦有回應扮演劉定成，他表示：「呢啲要問番導演同出品人，我唔知，佢哋畀乜我拍我咪拍囉。」對於被劉定成嫌棄又老又禿頭，Joe Junior就話：「我唔知，都係搵食啫，有人搵我拍我咪拍囉，我都係照劇本講，照劇本做。」他否認跟吳彥祖接吻，直言跟同性拍親熱戲好尷尬：「不過都係摸吓身體啫，冇乜特別，冇三級，我好怕㗎，我鍾意女仔多過男仔。」