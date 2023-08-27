速戰｜40歲冼色麗久未露面真實狀態曝光　談轉型：多年前就演媽媽

英皇電影《速戰》今日（27日）舉行首映禮，久未於香港露面的冼色麗亦有現身，之前有報導指年過四十的她，因為美貌跌Watt而要接演媽媽角色，但現場見她狀態甚佳，雖然少女味不再，五官與身形都幾乎沒變。

冼色麗狀態相當不錯。（梁碧玲攝）

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男主角陳家樂與冼色麗一同接受《香港01》訪問，戲中家樂飾演一名地下賽車手，而冼色麗飾演他的阿嫂。對於久未於香港露面，冼色麗表示：「受新冠肺炎疫情影響，嚟緊都會多啲返香港，（之前一直留在內地？）間中都會返嚟」。面對被指由少女轉型媽媽，冼色麗如此回應：「呢套戲入面我都係做媽媽角色，有一個小朋友，我覺得其實冇乜所謂，好多年前已經開始做媽媽，幾好吖我覺得」。

問冼色麗感情狀況，她表示：「一路都幾好，（而家有另一半？），幾好啦」。（梁碧玲攝）

而家樂就表示本身是賽車片迷：「有睇好多，《烈火戰車》必睇，荷里活同香港嘅都好鍾意，滾瓜爛熟，今次拍嘅時候都好興奮，可以參與一套咁本土製作的電影，我哋飛嘅街道係平時都會經過嘅地方，彌敦道、好多神話嘅公主道，俾我去感受過」。

問家樂的「造人」計劃進行得如何，他表示：「我都幾好，幾好囉，（積極進行中？）正常囉，唔想有壓力地去做呢件事，開心地順其自然，一路感受住二人世界，一路去嘗試」。（梁碧玲攝）

戲中的他性格衝動又大膽，本身駕駛技術不算太好，導演一個安排令他相當擔心：「有啲驚險，5年前拍嘅時候，我大概有咗車牌3年左右，我嘅駕駛技術唔係好叻，我嘅角色係一個只係識向前衝嘅車手，唔會理身邊所有嘢，所以嗰啲倒後鏡係打爛晒，冇諗過拍嗰陣啲倒後鏡真係爛晒，拍嗰陣真係幾驚」。