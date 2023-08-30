怨泊︱劇情+角色介紹　何超儀親赴東京揭開邪教泯滅人倫面紗

由何超儀創立的852電影公司籌拍，邀請日本演藤井秀剛執導的新作《怨泊》，將於8月31日正式於香港上映。電影由何超儀、周俊偉主演，全片遠赴日本東京進行拍攝，並以日本鮮見的陰暗面、放大當中的的靈異恐怖元素，更揭開日本邪教最泯滅人倫的神秘面紗！

《怨泊》由何超儀主演兼監製，並邀得日本導演藤井秀剛執導。（《怨泊》電影劇照）

何超儀親身上陣拍攝的《怨泊》海報，被評為太過恐怖，被禁止作戶外宣傳及廣告用途。（《怨泊》電影海報）

劇情介紹

《怨泊》劇情講述香港人Sarah（何超儀 飾）與男友分手後，來到東京散心，兼欲購地發展房地產，但由於碰着美國總統突然到訪東京，令其原訂的酒店爆滿。地產中介Sean（周浚偉 飾）建議她暫住於由一位老婦人（白川和子 飾）經營的一座非常破舊的私人民泊 （minipaku）。Sarah在那裡的第一個晚上已感到十分不安、焦慮、害怕，至第二天更開始病了起來，只能被迫留下，但因此令她意外地發現了一具正在被寄生蟲吞噬的完整人體骸骨。高級警司小田山（高橋和也 飾）於是接手調查，竟發現這家民宿牽涉多宗連環離奇住客失踪案件，而對於Sarah在這古老大屋的遭遇，更是百思不解。

何超儀飾演的Sarah，到日本東京公幹期間，被迫住進一所破舊的民泊中。（《怨泊》電影劇照）

而這座有著神秘力量和不明來歷的房子，與Sarah更像有著某種聯繫。當民泊的燈熄滅時，可怕而令人不安的景象便籠罩著她，幻像變得越來越真實……一場又一場叫人毛骨悚然的離奇噩夢，令Sarah開始迷失於時間中，將她推向一個早已安排好的深淵中。

何超儀飾演的Sarah，自從入住民泊便遇上連串怪事，更因此病重。（《怨泊》電影劇照）

究竟民泊裡發生了甚麼怪事，又為甚麼牽涉邪教問題？（《怨泊》電影劇照）

角色介紹

Sarah（何超儀 飾）

由《維多利亞壹號》金像提名女主角何超儀飾演的香港人Sarah，在《怨泊》裡為一位地產公司CEO。Sarah與男朋友分手後，到日本散心兼經營業務，卻意外重遇似是故人的Sean，更因為撞正美國總統訪日，而被迫在Sean的安排下，下榻破舊的民泊中，因此遇上連串靈異恐怖怪事，榻榻木下的全整骸骨、房間牆上的破洞、連串惡夢幻覺，令Sarah一步一步走近潛藏於東京的邪教核心！

何超儀住進民泊後，覺得身邊的人和事都極其陰森。（《怨泊》電影劇照）

Sean（周俊偉 飾）

周俊偉飾演的Sean，在機場上迎接Sarah後，以地產仲介身份帶Sarah周遊東京巡視具發展潛力的地段，亦因為美國總統訪日，而建議Sarah住進陰森恐怖的民泊中。Sean與Sarah在溝通之中，似是故人、卻又明顯疏離，究竟Sean與Sarah的關係是甚麼？Sean又對神秘的民泊有甚麼了解及關係？

周俊偉飾演的Sean，究竟與何超儀是甚麼關係？（《怨泊》電影劇照）

絹代（白川和子 飾）

白川和子飾演居住於民泊內的老婦人絹代，自Sarah住進民泊後，一直熱情招待，看似非常仁慈和藹，甚至當Sarah生病時，更溫柔親切地照顧，無微不至。究竟絹代為甚麼要長居於民泊之中？絹代溫柔體貼的表現下，又有沒有不為人知的企圖？

白川和子飾演的老婦人絹代，對何超儀看似無微不至，但究竟存在甚麼企圖？（《怨泊》電影劇照）

小山田（高橋和也 飾）

高橋和也飾演的高級警司小山田，是一位有酗酒問題的警官，在警署內名聲甚差。然而時常在工作期間飲酒的小山田，卻在接觸Sarah的報案後感到案情事有蹊蹺，不理會局中同僚的反對，決心尋根究底！究竟是小山田為人多疑，抑或眾人皆醉他獨醒？

高橋和也飾演的小山田，究竟是酗酒過度，抑或相反思覺敏銳？（《怨泊》電影劇照）

真由美（黑川智花 飾）

黑川智花飾演的真由美，為警局裡的法醫官，亦是小山田的親妹。真由美一直希望哥哥能夠克服酗酒問題，重新成為一位稱職的警察。然而在接觸到Sarah報案、隨案帶回來的完整骸骨後，靈異事件便接續發生於她身上。究竟是真由美疑神疑鬼，抑或真的被神秘惡人騷擾跟蹤？

黑川智花飾演的法醫官真由美，究竟在人骨裡發現了甚麼？（《怨泊》電影劇照）

占卜神婆（太田小姐 飾）

由太田小姐飾演的東京街頭占卜神婆，是一位真實的占卜塔羅師。Sarah抵達東京後，因為苦無住處而在街頭流浪喝酒，行經河邊時遇到坐在路邊的神婆、詭異地向她招手。神婆雖然與Sarah素未謀面，向竟然得悉一件只有Sarah知道的往事，令她大吃一驚！隨後神婆更突然從眼前消失！究竟神婆是否只是Sarah的幻覺？抑或她只是Sarah將於東京遇上一連串怪事的開端？

太田小姐在現實中亦是一位占卜塔羅師。（《怨泊》電影劇照）

情色天后白川和子

白川和子生於日本長崎縣東彼杵郡，有「日活救世主」、「日活女王」之稱。1967年加入色情電影業，拍過山本晉執導的《牀上好手》、澤田介執導的《偷獵乳房》等等；到1970年代日活株式會社起飛，實行「浪漫、色情」路線，令她成為「日活羅曼」時期最具代表性女優，六年間拍攝超過200多部色情電影。

白川和子（中）為日活時代最具代表性的情色女演員。（《怨泊》電影劇照）

白川和子曾短暫退出娛樂圈，於1976年重返影視界後「從良」不再拍色情片，參演過名導今村昌平導演的《我要復仇》（1979）、森田芳光的《家族遊戲》（1983）等等。近年參演的電影作品有福田壯志執導的《山女》、艾達帕納哈達執導的《二階堂家物語》、白石和彌的「日活百年」致敬作《雌貓們》等等。