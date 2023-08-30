不是你不愛你︱陳昊森學唔識粗口　譚旻萱笑男神：佢靚仔到乞人憎

香港愛情電影《不是你不愛你》今日（30日）舉行電影開鏡儀式，導演葉念琛攜同台灣男神陳昊森、Mandy譚旻萱、梁仲恆、Hazel林熙彤、Anjaylia陳嘉寶、Locker林家熙、徐浩昌（肥腸）、周漢寧等一眾主演出席，祈求拍攝順利、票房大賣！葉念琛再度操刀拍攝都市愛情電影，更邀請台灣演員陳昊森加盟，雲集一同電影電視新銳演員一同合作，必定備受觀眾期待。

《不是你不愛你》由台灣演員陳昊森（左）、譚旻萱及梁仲恆主演。（梁碧玲 攝）

《不是你不愛你》三大男女主角陳昊森、譚旻萱及梁仲恆，於開鏡禮上接受傳媒訪問，陳昊森分享角色時表示：「我這次的角色是一位富二代。」新一代女神譚旻萱則表示：「我演嘅係一個好『地』（貼地）嘅女仔，佢喺花園街長大，所以就有好多好『地』嘅元素喺裡面。」梁仲恆則表示：「我同Mandy其實都喺花園街長大，係青梅竹馬，一直暗戀Mandy！」

陳昊森、譚旻萱與梁仲恆於開鏡禮上接受訪問時，譚旻萱透露自己的角色在花園街長大，有許多地道元素。（梁碧玲 攝）

陳昊森、譚旻萱與梁仲恆角色之間存在的三角戀，隨劇情升溫亦發展出不少親熱戲份，Mandy笑指：「都有嘅！但係Level去到點，大家就要睇戲先知！」向觀眾大賣關子。陳昊森於台灣參演不少偶像影視作品，但談及吻戲時則頗為怕醜：「就吻戲！」被問及是否駕輕就熟，他則靦覥地表示：「也還好……」Mandy則透露該吻戲尚未拍攝：「未知啊！（現在先試戲！）唔好啦！要留住情緒！」

譚旻萱透露在《不是你不愛你》與陳昊森有親吻戲份。（梁碧玲 攝）

面對來自台灣的男神陳昊森，Mandy笑言：「我唔明點解每次見到佢都好似自帶發光體咁！佢靚仔到有啲乞人憎！」她自言未有因為對手顏值而做成壓力：「但係欣賞囉！欣賞就會令到心情好，心情好就自然唔會有壓力。」而作為情場對手的梁仲恆，面對台灣男神的出現，梁仲恆笑言：「有咩奇招可以戰勝台灣男神？冇㗎！我畀佢戰勝我囉！我自己都畀昊森征服咗！」更表示陳昊森除了長相外型，更是一位非常專業認真的演員，時常與合作的各位討論劇本故事，做好演出的準備。

陳昊森被譚旻萱大讚靚仔後，表情相當靦覥！（梁碧玲 攝）

譚旻萱直言來自台灣的陳昊森「靚仔到有啲乞人憎」！（梁碧玲 攝）

難得訪港拍攝電影，陳昊森亦表示有趁機會遊覽：「我有去搭叮叮車、去吃咕嚕肉！去了很多地方、去爬山！因為我很愛吃咕嚕肉！」他笑言搭地鐵時因為包得相當密實，所以未被香港粉絲認出！

陳昊森指有趁來港拍戲的機會遊覽，笑言最愛食咕嚕肉！（梁碧玲 攝）

至於學習廣東話，陳昊森亦表示：「我學到蠻多的！現在也還算聽得懂。」更即場以廣東話自我介紹：「大家好！我係陳昊森！我同大家拍戲好開心！」而廣東話髒話方面，陳昊森卻笑言：「這種東西我都學不太會！」連Mandy也笑言：「大家都係咁有氣質嘅演員，我哋從來都唔講『髒話』！」