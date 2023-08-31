導演杜琪峯力撐AI出現係好事　嬲爆某些演員：做嘢最少，得到最多

杜琪峯（杜Sir）是香港著名導演，執導超過五十部電影，而他更三度奪得香港金像獎最佳導演，是香港電影界殿堂級人馬。日前杜Sir接受恒生大學傳播學院的訪問，被問到如何看待香港電影未來的發展及社會的影響力，在AI熱潮下電影的製作及傳播方式又會有什麼變化。

杜琪峯（杜Sir）香港著名導演，執導超過五十部電影。(節目截圖)

杜Sir表示AI的出現或許可解決演員片酬過高的問題：「呢個演員又好，嗰個演員又好，你只係創造佢出嚟嘅姐。呢個明星你估佢生出嚟就係明星？冇好嘅劇本、好嘅導演，冇好嘅嘢栽培，邊做到明星？同你一樣樣，同湯告魯斯一樣樣，喺美國搵好多都似。點解湯告魯斯得，你好彩，有部戲啊嘛。冇咗個創作人，根本你就冇，尤其而家好多演員，我自己好㷫嘅係，做嘢最少，得到最多。」杜Sir說到他們由想題材到拍攝再到宣傳，很多的工序要做，而演員負責的部分相對上比較少，而得到的卻是最多。

杜Sir表示AI的出現或許可解決演員片酬過高的問題。(節目截圖)

杜Sir認為AI的出現對電影業是好事，因為科技的進步，可以帶動電影的進步。杜Sir認為可以用AI來創造「演員」：「有咗AI之後，我反而覺得好，我創造咗嗰個人個樣，嗰個人成日跟住我，佢係我條𡃁，唔洗睇佢面色。仲有我搞到啲音樂，搞到所有嘢出嚟，啲嘢以後係我㗎喎。」杜Sir亦提到大數據的問題，會令到時間更節省，工序變得更易，除此之外他更認為AI會為業界帶來曙光。

杜Sir認為AI的出現對電影業是好事，因為可以帶動電影的進步。(節目截圖)

至於被問到有關電影的前景怎樣看及合拍片會否仍然是大方向時，杜Sir則認為最重要是自己的取向及想要的是什麼：「你想係圍繞一個作者嘅，創作人裡面創作嘅全部的話，咁呢啲冇你份㗎啦，睇你想要啲咩。亦都唔代表，有大陸同冇大陸會影響香港電影。我覺得才華先係最重要，如果以而家嘅趨勢嚟講，我又覺得大家未必想合拍，因為好多題材拍嚟拍去都拍唔出嚟。」杜Sir覺得近十年的香港電影蓬勃性很低，因為合拍時要守人家的規矩，就變成你的東西是去服務那個問題，而不是服務觀眾或是創意。

杜Sir則認為最重要是自己的取向及想要的是什麼。(節目截圖)

杜Sir很相信香港電影，他亦提到香港電影還未死亡，有部份觀眾仍然是很支持香港電影，因為每個地方的電影業均有高低潮，即使現在處於低潮，亦不代表不會再有高潮。