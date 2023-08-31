不是你不愛你︱葉念琛肯定譚旻萱新一代女神地位：前途一片光明

香港愛情電影《不是你不愛你》今日（30日）舉行電影開鏡儀式，導演葉念琛攜同台灣男神陳昊森、Mandy譚旻萱、梁仲恆、Hazel林熙彤、Anjaylia陳嘉寶、Locker林家熙、徐浩昌（肥腸）、周漢寧等一眾主演出席，祈求拍攝順利、票房大賣！葉念琛再度操刀拍攝都市愛情電影，更起用新一代女神級演員Mandy譚旻萱，與陳昊森、梁仲恆上演三角戀，極具看頭！

葉念琛新作《不是你不愛你》由陳昊森、譚旻萱、梁仲恆、周漢寧、Hazel林熙彤、Locker林家熙、徐浩昌（肥腸）、Anjaylia陳嘉寶等一同主演。（梁碧玲 攝）

《不是你不愛你》由台灣演員陳昊森（左）、譚旻萱及梁仲恆主演。（梁碧玲 攝）

導演葉念琛於《不是你不愛你》開鏡儀式上接受訪問，提及籌組一眾電影電視新晉演員班底，葉念琛表示：「好想同一班我好欣賞嘅電影新力軍合作，所以喺呢部戲用咗好多呢幾年出色嘅電影男女演員，好似梁仲恆、Locker、周漢寧。」認為新鮮的電影演員組合非常重要。

《不是你不愛你》導演葉念琛於開鏡儀式上接受訪問。（梁碧玲 攝）

至於女演員陣容亦雲集不少新面孔，葉念琛特別提到新一代女神譚旻萱：「Mandy都係一個新演員、第一次做女主角，我覺得好適合今次嘅類型。我睇過佢嘅MV、廣告，覺得佢好有Character。」葉念琛在過去作品中捧紅鄧麗欣、周秀娜等多位女神級演員，葉念琛對譚旻萱成為女神接班人予以肯定：「我覺得佢一定係啦！以佢嘅條件同埋演出，希望今次演出會令大家對佢有印象，希望佢嘅前途會一片光明。」

葉念琛對新作《不是你不愛你》女主角譚旻萱的女神接班人地位予以肯定！（梁碧玲 攝）

《不是你不愛你》男主角誠邀到台灣男神陳昊森主演，葉念琛自言組合新鮮：「希望有一種新鮮感，一個台灣男生同香港女生嘅愛情故事，喺包裝或者故事上都好新鮮。」至於為陳昊森準備參與香港電影的功夫，葉念琛透露：「戲中（對白）語言有普通話，粵語都有。佢都學得好快，因為早咗來香港，適應個環境同節奏各方面。」

葉念琛透露陳昊森在拍攝《不是你不愛你》前有提早抵港進行準備。（梁碧玲 攝）

《不是你不愛你》的男女主角譚旻萱與梁仲恆，為一對成長於花園街的青梅竹馬，葉念琛分享取材花園街的原因：「每一次拍香港電影，都想留低我對香港景物、特色同地方。今次我拍花園街係因為好想保留返花園街呢個有香港特色嘅地方！喺電影裡面可以留低。」