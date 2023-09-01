阿蘇嘉︱絕地武士原來咁訓練 第三集四大彩蛋致敬星戰超經典場面
《星球大戰》（Star Wars）最新原創劇集《阿蘇嘉》（Ahsoka）已於8月23日正式啟播，並推出首季頭兩集，將於每星期三持續更新。劇集首次將動畫《複製人之戰》（Clone Wars）女主角阿蘇嘉真人化，並由非裔美國女演員Rosario Dawson主演，更夥拍新銳華裔女演員劉承羽（Natasha Liu Bordizzo），飾演未完成絕地武士訓練的曼達洛族徒弟Sabine Wren，一出場便上演《星球大戰》史上首場「女女激光劍大戰」，非常有看頭！
日前上線的《阿蘇嘉》第三集劇情中，阿蘇嘉帶同女徒弟Sabine Wren出發調查前帝國餘黨的陰謀，更於旅途中繼續Sabine未完成的訓練，當中更以四大彩蛋致敬《星球大戰》原作及前傳經典場面，令一眾星戰迷大為驚喜！
彩蛋一：Luke Skywalker蒙眼訓練
在阿蘇嘉繼續Sabine Wren的訓練中，針對Sabine在原力天份上的不足，阿蘇嘉要求Sabine戴上蒙面頭盔，嘗試利用視力以外的原力，感知對手的動作與攻勢。阿蘇嘉於艦艇上訓練Sabine的方法，正與1977年《星球大戰》裡，Obi-Wan訓練Luke Skywalker的方法一樣，而Sabine Wren與「師叔」採用相同的訓練方法，成為劇集致敬經典的重要一幕。
彩蛋二：Luke Skywalker千年鷹槍戰
阿蘇嘉與Sabine Wren進入目標星系後，隨即被前帝國餘黨的戰鬥機攻擊，於是Sabine便到艦艇尾部操作鐳射槍反擊。Sabine Wren操控鐳射槍的陳設與景象，均與《星球大戰》Luke Skywalker於千年鷹上操控鐳射槍的經典科幻機戰畫面類近，亦為劇集中的一大致敬彩蛋。
彩蛋三：Anakin Skywalker曬命動作
為了讓Sabine Wren理解原力，阿蘇嘉鼓勵她由體積細小的物件開始，並示範用原力移動水杯。作為阿蘇嘉的師父，Anakin Skywalker亦曾於餐桌上以原力移動水果，雖然用意不同，僅為向Padme曬命，然而此處亦將這一樣師徒隔空聯繫，致敬《星球大戰》前傳作品。
彩蛋四：Obi-Wan一劍鬥四劍
阿蘇嘉在出手重新訓練Sabine Wren前，Sabine先要由基礎開始重溫，於是在絕地武士輔助訓練的機械人指導下，練習最基本的劍法。Sabine需要以劍擊向機械人發出的一條光柱之上，畫面竟與Obi-Wan以一劍對戰分離主義叛軍將軍Grievous一樣！令不少星戰粉絲為之震驚！