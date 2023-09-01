阿蘇嘉︱絕地武士原來咁訓練　第三集四大彩蛋致敬星戰超經典場面

《星球大戰》（Star Wars）最新原創劇集《阿蘇嘉》（Ahsoka）已於8月23日正式啟播，並推出首季頭兩集，將於每星期三持續更新。劇集首次將動畫《複製人之戰》（Clone Wars）女主角阿蘇嘉真人化，並由非裔美國女演員Rosario Dawson主演，更夥拍新銳華裔女演員劉承羽（Natasha Liu Bordizzo），飾演未完成絕地武士訓練的曼達洛族徒弟Sabine Wren，一出場便上演《星球大戰》史上首場「女女激光劍大戰」，非常有看頭！

《星球大戰》全新劇集《阿蘇嘉》，以黑武士Anakin Skywalker的唯一親傳弟子阿蘇嘉為女主角，並由非裔美國女演員Rosario Dawson主演。（《阿蘇嘉》劇集截圖）

日前上線的《阿蘇嘉》第三集劇情中，阿蘇嘉帶同女徒弟Sabine Wren出發調查前帝國餘黨的陰謀，更於旅途中繼續Sabine未完成的訓練，當中更以四大彩蛋致敬《星球大戰》原作及前傳經典場面，令一眾星戰迷大為驚喜！

曼達洛族的Sabine Wren為阿蘇嘉的絕地武士徒弟之一。（《阿蘇嘉》劇集截圖）

彩蛋一：Luke Skywalker蒙眼訓練

在阿蘇嘉繼續Sabine Wren的訓練中，針對Sabine在原力天份上的不足，阿蘇嘉要求Sabine戴上蒙面頭盔，嘗試利用視力以外的原力，感知對手的動作與攻勢。阿蘇嘉於艦艇上訓練Sabine的方法，正與1977年《星球大戰》裡，Obi-Wan訓練Luke Skywalker的方法一樣，而Sabine Wren與「師叔」採用相同的訓練方法，成為劇集致敬經典的重要一幕。

阿蘇嘉要求Sabine Wren戴上蒙面頭盔感受原力。（《阿蘇嘉》劇集截圖）

Sabine Wren戴上蒙面頭盔，與當年Luke Skywalker的訓練方法一樣。（《阿蘇嘉》劇集截圖）

Luke Skywalker當年亦於千年鷹艦艇上開始絕地武士的訓練。（《星球大戰》電影截圖）

以頭盔蒙頭一幕進行原力訓練，是《星球大戰》的經典橋段之一。（《星球大戰》電影截圖）

彩蛋二：Luke Skywalker千年鷹槍戰

阿蘇嘉與Sabine Wren進入目標星系後，隨即被前帝國餘黨的戰鬥機攻擊，於是Sabine便到艦艇尾部操作鐳射槍反擊。Sabine Wren操控鐳射槍的陳設與景象，均與《星球大戰》Luke Skywalker於千年鷹上操控鐳射槍的經典科幻機戰畫面類近，亦為劇集中的一大致敬彩蛋。

Sabine Wren在艦艇尾部操控鐳射槍反擊。（《阿蘇嘉》劇集劇照）

Sabine Wren擊落了不少帝國餘黨的敵機。（《阿蘇嘉》劇集劇照）

Luke Skywalker當年亦曾於《星球大戰》裡千年鷹號上操控相似的鐳射槍。（《星球大戰》電影劇照）

Luke Skywalker於千年鷹號上的科幻機戰成為電影的經典畫面之一。（《星球大戰》電影劇照）

彩蛋三：Anakin Skywalker曬命動作

為了讓Sabine Wren理解原力，阿蘇嘉鼓勵她由體積細小的物件開始，並示範用原力移動水杯。作為阿蘇嘉的師父，Anakin Skywalker亦曾於餐桌上以原力移動水果，雖然用意不同，僅為向Padme曬命，然而此處亦將這一樣師徒隔空聯繫，致敬《星球大戰》前傳作品。

阿蘇嘉作為Anakin Skywalker的唯一親傳徒弟，看來不知不覺間吸收了不少師父的影子。（《阿蘇嘉》劇集截圖）

Sabine Wren嘗試以原力移動水杯卻失敗。（《阿蘇嘉》劇集截圖）

阿蘇嘉的師父Anakin Skywalker曾以相同的手法，示範原力。（《星球大戰前傳II複製人侵略》電影截圖）

彩蛋四：Obi-Wan一劍鬥四劍

阿蘇嘉在出手重新訓練Sabine Wren前，Sabine先要由基礎開始重溫，於是在絕地武士輔助訓練的機械人指導下，練習最基本的劍法。Sabine需要以劍擊向機械人發出的一條光柱之上，畫面竟與Obi-Wan以一劍對戰分離主義叛軍將軍Grievous一樣！令不少星戰粉絲為之震驚！

Sabine Wren與訓練機械人重溫基礎劍術。（《阿蘇嘉》劇集截圖）

Sabine Wren對戰的機械人會發出四根模擬激光劍的光柱。（《阿蘇嘉》劇集截圖）

Obi-Wan Kenobi對戰Grievous將軍的情境。（《星球大戰前傳III黑帝君臨》電影劇照）