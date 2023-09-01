我們的十八歲｜重現《骨妹》姊妹　廖子妤余香凝感謝導演知遇之恩

由伍健雄、溫碧霞及鄧維弼監製，徐欣羡執導，溫碧霞、林千渟、楊偲泳（Renci）、李麗珍、車婉婉及廖子妤（Fish）聯合演出的電影《我們的十八歲》，即將於9月28日上畫。戲中林千渟及楊偲泳分別飾演的張綺玲 Elaine及李羡英，講述她們這對好朋友，從讀書時期到踏入八十年代香港影圈的成長故事。電影亦有一眾實力派影星助陣，包括狄龍、陳豪、文雪兒及余香凝（Jennifer）等，當中Fish和Jennifer更是睽違7年再跟導演徐欣羡合作，Fish直言拍攝時令她勾起三人合作《骨妹》的情景，感謝導演知遇之恩。



廖子妤在戲中飾演經理人Jacky，對於主角遭遇很有同感，勾起入行以來的回憶，並特別感謝導演當年知遇之恩。（《我們的十八歲》劇照）

有別於舊作，這次《我們的十八歲》Fish跟Jennifer戲份並不算多，但二人非常開心跟徐欣羡（Tracy）再度合作，Fish笑指那些年拍攝《骨妹》時，大家都比較年青，對未來充滿期盼，整個拍攝氣氛都非常熱血。雖然相隔7年，但Fish笑言導演無太大轉變「就算有變化都可能是皮膚吧，無咁緊緻，哈哈，但Tracy 依然都是那個很注重細節，很注重角色之間的感情，很給予演員空間的一個導演。」

Fish笑指那些年拍攝《骨妹》時，大家都比較年青，對未來充滿期盼。（《我們的十八歲》劇照）

廖子妤在戲中飾演張綺玲的經理人Jacky，一直陪伴對方走過演員事業高低，她對於主角遭遇很有同感，勾起入行以來的回憶，並特別感謝導演當年知遇之恩。「雖然今次接演這部電影的戲份不算多，但其實我跟Jennifer都很想重溫拍攝《骨妹》那時候的熱血情感，同時亦有種向Tracy報恩的感覺，因為在這個行業待久了，總會回想起從前的自己，那時自己甚麽都不是，故此會特別珍惜當時給予自己機會的人。」

這次演出是Jennifer誕下女兒Clare後，首次復出拍戲。（《我們的十八歲》劇照）

Jennifer這次雖然只是客串一場，但當日拍攝對她非常難忘，因為是她誕下女兒Clare後，首次復出拍戲，對於能夠再與Tracy合作，她很感謝獲得對方信任。「那次拍攝勾起了很多第一次拍電影的回憶，因為《骨妹》是我入行第一部電影，就是Tracy執導，覺得有一種很熟悉的感覺，大家都有足夠信任。雖然我只是客串一場，但拍攝時我對自己信心很低，剛生完小朋友，第一次重回片場，會自我懷疑，很久沒有拍戲我會否對住鏡頭很陌生呢？自己演戲會如何，又或者自己樣子是否尚未回復最佳狀態，心裡有很多不安，但當我面對Tracy，所有不安都消失。」Jennifer亦指過去幾年不論自己還是導演都成長了很多，Tracy的執導技巧令演員更放心演出。

導演徐欣羡執導《骨妹》，跟余香凝、廖子妤有深厚感情。（《我們的十八歲》劇照）

故事大綱

《我們的十八歲》是一個探討原生家庭對女性成長影響的故事。講述香港八十年代家境貧困的女主角張綺玲 Elaine 與好友李羨英為改變自身命運而踏入娛樂圈，在港產片最輝煌的時代裡,李羨英成為當年紅極一時的艷星，Elaine則在演員與自我身份上迷失，十數年以後，港片的風光漸退，兩人也因彼此的選擇而走上了兩條截然不同的人生路。